Удар, фол: Глушакова обвинили в угрозе убийством

Жена капитана московского футбольного клуба «Спартак» Дениса Глушакова Дарья жалуется на угрозы убийством со стороны супруга. Пара находится в стадии развода. Футболист настаивает на том, чтобы Дарья отозвала иск о взыскании с него алиментов. Аудиозаписи, на которых Глушаков, не стесняясь в выражениях, обещает устроить супруге невыносимую жизнь и использовать против нее все свои связи, утекли в СМИ. В подробностях бракоразводного процесса, который имеет все шансы перетечь в процесс уголовный, разбирались «Известия».

С привлечением «верхних фейсов»

Полиция уже инициировала доследственную проверку по заявлению жены футболиста, о чем сообщил ее адвокат. На время проверки Дарье Глушаковой и ее детям обеспечат повышенную безопасность.

«Было подано заявление в полицию в связи с тем, что Дарья получает угрозы, связанные с судебным процессом, который сейчас проходит в Никулинском районном суде Москвы. Лица, которые угрожают Дарье, требуют от нее отказаться от своих требований в рамках иска о взыскании алиментов и разделе совместно нажитого имущества», — сообщил адвокат Глушаковой Сергей Жорин.

Глушаков Денис Глушаков с супругой Дарьей Фото: Global Look Press/Dmitry Golubovich

Судя по аудиозаписям, утекшим в Сеть, беспокоиться Дарье действительно есть о чем. Глушаков грозится «заходить в суд через очень серьезных людей», бравирует своими связями в ФСО, личным знакомством с министрами и «верхними фейсами». В случае если девушка не согласится разрешить конфликт миром — то есть на условиях Глушакова, — он пообещал «стереть ее в порошок» и «уничтожить». В качестве подтверждения серьезности своих намерений игрок предупреждал супругу о скорой встрече с чеченцами. Все заработанные деньги 31-летний футболист обещает потратить на дорогих адвокатов, чтобы не оставить жене и детям ни копейки. Аргументирует он это тем, что себе он «еще заработает». Все записи с угрозами были прикреплены к заявлению. Подлинность этих материалов еще не была подтверждена.

Неделю назад футболист написал заявление на жену, обвинив ее в мошенничестве. Это произошло сразу после того, как суд снял арест со счетов Глушакова, которые были заморожены из-за подозрений в сокрытии доходов. Адвокат Дарьи рассказал, что Денис Глушаков вывел с семейных счетов около 300 млн рублей. Треть суммы футболист вывел еще во время действия судебного запрета.

Кроме того, выяснилось, что Дарья Глушакова накопила десятки штрафов за нарушения ПДД. Общая сумма около 10 тыс. рублей. На фото с дорожных камер видно, что девушка едет на Range Rover и параллельно разговаривает по телефону.

Скандальное судейство

Рассмотрение иска о разводе началось 16 октября в Никулинском суде Москвы. Заявление подала супруга игрока. Она требует раздела нажитого имущества и алиментов на двух дочерей, рожденных в браке с футболистом.

Глушаков выдвинул встречный иск. Футболист хочет, чтобы дети остались с ним, а жена выплачивала алименты. Он настаивает на том, чтобы дело рассматривал суд его родного города Миллерово в Ростовской области. Однако из-за подозрений в том, что судья может иметь личные связи с футболистом, адвокат Дарьи подал жалобу и дело передали в Москву.

Ежемесячная сумма, которую Глушаков потребовал от жены на содержание детей, составляет порядка 80 тыс. рублей. Учитывая, что Дарья находится в декрете и не работает, а доход защитника «Спартака» оценивается в 17 млн рублей, эти условия адвокат назвал абсурдными и циничными. Особенно учитывая причину разлада в семье. Дарья застала супруга в бане в объятиях другой женщины. Впоследствии девушка раскрыла и другие подробности жизни с футболистом: девять лет брака сопровождались систематическими избиениями и изменами.

Глушаков Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Глушаков категорически отказывается выносить конфликт в публичную плоскость. Отвечая на вопрос о скандальном бракоразводном процессе, он заявил, что давно не живет с женой.

«Я уже долго не живу с женой. Рассказывать, почему, не хочу. Потому что Даша — мать моих детей! Никогда не комментировал и не буду личную жизнь», — заявил футболист.

Его адвокат Мария Дубровинская сообщила, что Дарья регулярно устраивает провокации в отношении мужа.

За пару дней до публикации скандального видео Глушакова отстранили из основного состава «Спартака». Поводом для этого послужил лайк игрока под постом актера Дмитрия Назарова, который написал уничижительное стихотворение про главного тренера Массимо Карреру. В футбольных кругах, особенно среди спартаковских болельщиков, стали говорить о спланированной кампании против капитана команды.

Сезон неудач

Не клеятся дела у Глушакова и на поле. В этом сезоне Денис Глушаков забил один гол в 11 матчах чемпионата России. Впрочем, для защитника это не основной показатель результативности. В начале ноября он вернулся в основной состав команды. Это произошло спустя неделю после увольнения Карреры с поста главного тренера. Фанаты встретили капитана красно-белых, мягко говоря, не слишком радушно. Во время матча с «Анжи» всякий раз, когда Глушаков дотрагивался до мяча, со стороны трибун раздавался свист. Болельщики растягивали баннеры с призывами покинуть команду и оскорблениями в адрес капитана.

Бывший председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович, знакомством с которым кичился на аудиозаписи Глушаков, негативно высказался о смене главного тренера «Спартака». Он заявил, что это решение скажется на качестве игры.

«Мне неприятно, потому что это напрямую влияет на качество игры, надеюсь, что решение руководства клуба окажет положительное влияние, — отметил Дворкович. — Я не был внутри команды и не могу сказать, что больше повлияло. Надеюсь, что ситуация будет разрешена, желаю «Спартаку» удачи, а Денису Глушакову — решения разнообразных проблем мирным путем».

Глушаков Денис Глушаков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Впрочем, у Глушакова нашлись и сочувствующие. Абсолютно весь основной состав «Спартака» сфотографировался в футболках с номером восемь, которую носит капитан. В руках они держали плакат с надписью «Один за всех, и все за одного». Новый тренер Олег Кононов акцию поддержал, назвав ее фундаментом для единства команды. По его словам, он доволен игрой капитана. Однако болельщики не оценили трогательное единение: «Фратрия» обратилась к владельцу клуба Леониду Федуну с просьбой продать Глушакова в другой клуб. Фанаты обвинили защитника команды в провокации против Карреры.

«Такой человек не может быть капитаном «Спартака» и не заслуживает нашей поддержки. Когда всем было необходимо работать как одно целое, чтобы преодолевать спады в игре, он ставил свои интересы и выгоду не просто выше командных, а в противовес им, что недопустимо», — говорится в заявлении на сайте объединения болельщиков «Спартака». В соцсетях они запустили флешмоб #СпартакБезГлушакова.

Один из болельщиков в знак своего несогласия с назначением игрока капитаном команды выбежал на поле и подбежал к Глушакову на 70-й минуте матча с венским «Рапидом». После нескольких слов, сказанных фанатом, защитник красно-белых толкнул в грудь бородатого мужчину в красной шапке. За этот поступок болельщик получил 10 суток ареста, пятилетний запрет на посещение матчей, а также штраф в размере 20 тыс. рублей. В истории с фанатом важную роль сыграл теннисист Евгений Кафельников, который поддержал его и переслал 30 тыс. рублей.

При этом позиция болельщиков касается исключительно профессиональных заслуг и поведения Глушакова на поле. Проблем капитана на личном фронте фанаты предпочитают не касаться.