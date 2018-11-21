Фанаты «Спартака» потребовали продать Глушакова после встречи с Федуном

Президент футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун и вице-президент Наиль Измайлов 20 ноября провели встречу с представителями фанатских движений.

В ходе разговора на стадионе «Открытие Арена» фанаты озвучили свои претензии и несогласие по поводу отставки с поста главного тренера команды Массимо Карреры.

Кроме того, они остались недовольны возвращением в состав полузащитника Дениса Глушакова и потребовали продать игрока, передает «Газета.ру».

Также болельщики отметили слабую работу менеджмента и пиарщиков клуба. Федун и Измайлов сказали фанатам, что в скором времени в руководстве возможны перестановки.

Недовольство фанатов москвичей вызвано ситуацией, сложившейся с увольнением Карреры. Болельщики поддержали итальянского специалиста, который до этого вывел Глушакова и защитника красно-белых Андрея Ещенко из основного состава из-за критики в свой адрес.

На следующий день после увольнения Карреры оба футболиста вернулись в основу. При этом попрощаться с Каррерой Глушаков не явился.