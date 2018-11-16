Полузащитник «Спартака» Зобнин будет тренироваться индивидуально

Полузащитник ФК «Спартак» и сборной России Роман Зобнин в течение нескольких дней будет проходить лечебные мероприятия и тренироваться по индивидуальной программе, перед тем как вернуться в состав общей группы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного клуба.

Зобнин из-за мышечного повреждения не вошел в заявку сборной России по футболу на товарищеский матч с национальной командой Германии, прошедший в Лейпциге 15 ноября (0:3). Также он пропустит игру с командой Швеции в матче Лиги наций в Стокгольме 20 ноября, пишет RT. Таким образом, тренерский штаб Станислава Черчесова решил не рисковать здоровьем игрока. Как напоминает «Спорт-Экспресс», Зобнин ранее пропустил матч «Спартак»–«Уфа» из-за микротравмы бедра.

В клубе также отметили, что 17 ноября Зобнин присоединится к клубу в Тарасовке. В текущем сезоне 24-летний игрок провел за московский клуб 19 матчей.