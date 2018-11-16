Прямой эфир

Полузащитник «Спартака» Зобнин будет тренироваться индивидуально

0
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полузащитник ФК «Спартак» и сборной России Роман Зобнин в течение нескольких дней будет проходить лечебные мероприятия и тренироваться по индивидуальной программе, перед тем как вернуться в состав общей группы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного клуба.

Зобнин из-за мышечного повреждения не вошел в заявку сборной России по футболу на товарищеский матч с национальной командой Германии, прошедший в Лейпциге 15 ноября (0:3). Также он пропустит игру с командой Швеции в матче Лиги наций в Стокгольме 20 ноября, пишет RT. Таким образом, тренерский штаб Станислава Черчесова решил не рисковать здоровьем игрока. Как напоминает «Спорт-Экспресс», Зобнин ранее пропустил матч «Спартак»–«Уфа» из-за микротравмы бедра.

В клубе также отметили, что 17 ноября Зобнин присоединится к клубу в Тарасовке. В текущем сезоне 24-летний игрок провел за московский клуб 19 матчей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кононов возглавил московский «Спартак»
Черчесов объяснил проигрыш российских футболистов скоростью сборной Германии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017