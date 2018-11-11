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Максимович: «В «Спартаке» мне не хватило времени»

Сербский футболист — о российском этапе своей карьеры, проблемах адаптации и нынешнем уровне РПЛ
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Минувшим летом московский «Спартак» покинуло немало футболистов. Одним из них стал сербский защитник Никола Максимович. 26-летний футболист вернулся в итальянский «Наполи» после полугодичной аренды в московском клубе. Этот этап карьеры для Максимовича нельзя назвать удачным — он редко играл в основном составе красно-белых, а в конце аренды «Спартак» даже не стал предпринимать попыток выкупить его контракт. В интервью «Известиям» Максимович объяснил причины не самых успешных выступлений в составе красно-белых, высказался об уровне чемпионата Росиии и поделился мнением о работе экс-наставника «Спартака» Массимо Карреры.

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— Как можете оценить свой опыт выступлений за «Спартак»?

— Играть в «Спартаке» было очень здорово со всех точек зрения, и у меня остались только позитивные впечатления. Во-первых, это статусный и престижный клуб. Во-вторых, было приятно познакомиться с болельщиками красно-белых. Они всегда поддерживали команду и меня персонально, это было очень приятно. Помимо этого, «Спартак» — клуб-побратим белградской «Црвены Звезды», за которую я играл ранее. Было особенно приятно выступать за этот столичный клуб.

— Что можете сказать о России? Вам было комфортно в нашей стране?

— Все было отлично, никаких проблем. Я хорошо чувствовался себя в России, особенно в Москве. Это отличный город, где очень удобно жить. Мне понравилась инфраструктура в столице.

— Вы находились в «Спартаке» в полугодичной аренде. Почему это не переросло во что-то большее? Что помешало вам полностью раскрыться в России?

— Думаю, у меня было не так много времени, чтобы полностью адаптироваться. Все-таки я попал в совершенно новый для себя чемпионат, многое было непривычно. Если бы было больше времени, уверен, что мог бы показать больше в московском клубе.

— Недавно «Спартак» уволил главного тренера Массимо Карреру, с которым вы успели поработать. Какое мнение у вас сложилось об этом специалисте?

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— Считаю, что он хороший тренер. Каррера очень тщательно готовил команду к каждому матчу. Со «Спартаком» он добился значительных результатов. Думаю, этим итальянец многим доказал свой уровень.

— Можете оценить уровень чемпионата России?

— Думаю, уровнь РПЛ сейчас очень неплох, и он постоянно растет. Сегодня играть против любой российской команды весьма непросто.

— После удачно проведенного чемпионата мира стали появляться слухи, что ваш бывший одноклубник по «Спартаку» Илья Кутепов попал в сферу интересов итальянских клубов. Он бы мог закрепиться в Серии А?

— Кутепов — хороший игрок, отличный защитник. Очень пластичный. Илья — настоящий профессионал. Уверен, что в будущем он еще громко заявит о себе и будет востребован. Если Кутепов продолжит играть на таком же уровне, то сможет спокойно выступать в Италии и преуспеть в Серии А.

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