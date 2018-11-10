Шамиль Газизов: «Уверен, что мы должны у «Спартака» выиграть»

Завтра «Уфа» примет московский «Спартак». Коллектив из столицы Башкортостана пока находится на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата России. Столь неудачный старт был связан с высокой нагрузкой на малобюджетный клуб в начале сезона, когда «Уфа» играла на два фронта — в национальном первенстве и квалификации Лиги Европы. Туда команда попала благодаря тому, что заняла шестое место в прошлом розыгрыше премьер-лиги. Этот успех привел к тому, что главный тренер уфимцев Сергей Семак получил предложение возглавить петербургский «Зенит». Полутора годами ранее Башкирия стала серьезным карьерным трамплином для его предшественника Виктора Гончаренко, назначенного на аналогичную должность в ЦСКА.

Сергея Семака сменил местный специалист Сергей Томаров, проработавший помощником у обоих предыдущих главных тренеров. Под его началом «Уфа» прошла два раунда Лиги Европы, а затем дала бой шотландскому «Рейнджерс» (0:1, 1:1), едва не пройдя в групповую стадию еврокубка. После неудачи в матче последнего тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (1:2) Сергей Томаров уволилися по собственному желанию. Его сменил работающий с лета в штабе команды Дмитрий Кириченко. При этом ранее в СМИ фаворитом назывался бывший нападающий сборной России, киевского «Динамо» и «Спартака» Сергей Юран.

В интервью «Известиям» генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объяснил, как проходила смена главного тренера, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком», который в четверг обыграл дома вышеупомянутый «Рейнджерс» (4:3) в матче группового этапа Лиги Европы.

— Вас удивила победа «Спартака» над «Рейнджерс»?

— Я был уверен, что «Спартак» обыграет «Рейнджерс» на своем поле. Все-таки коллектив из Глазго – это домашняя команда. По крайней мере, у меня сложилось такое личное мнение. Сложилось оно, в том числе, на основе нашего противостояния с «Рейнджерс». Шотландская команда у себя дома против «Уфы» и на нашем поле — это были две большие разницы. И, к сожалению, только наша неудачная реализация голевых моментов помешала нам претендовать на выход в групповой турнир.

— Чего вы ждете от воскресной игры со «Спартаком»?

— Жду красивого матча, в котором будет забито больше трех голов. Уверен, что мы должны выиграть. По крайней мере, мы обязаны выходить на поле и дать бой «Спартаку» независимо от имени соперника. Мы сами находимся в не очень приятном положении. И нам деваться некуда — мы должны играть на победу. Матч с «Крыльями Советов» показал, что мы готовы так играть. Но футбол тем и интересен, что результат может быть разный, иногда даже не совсем точно отображающий содержание игры.

— Вы уже отмечали, что довольны качеством игры «Уфы» в матче с «Крыльями». Зачем тогда надо было менять главного тренера?

— Все-таки Сергей Александрович Томаров сам попросил об отставке. Он близкий нам человек, поэтому мы решили пока поберечь его нервы, его личность и дальнейшую профессиональную судьбу. На Томарова свалилось очень большое напряжение. Он прошел Лигу Европу, необходимость в свой дебютный сезон в качестве главного тренера готовить команду к такому сложному графику прямо с первых матчей. Это все непросто — мало кто из тренеров такое бы выдержал. И все-таки сложно приступать к работе во главе команды после Виктора Гончаренко и Сергея Семака. Особенно когда твой предшественник добился такого успеха, как шестое место в чемпионате России и попадание в квалификацию Лиги Европы. Для нас это было сродни чемпионству. И принять после такого команду — это большой вызов и отвага для любого тренера.

— Поэтому решили его поберечь?

— Видно было, что у Томарова зашкаливало напряжение. Он очень ответственный специалист и человек. Я очень хорошо знаю все его человеческие и профессиональные качества. Поэтому решили дать ему отдохнуть и удовлетворили прошение об отставке. Мы должны жить не одним днем — надо беречь друг друга.

— Дмитрий Кириченко был единственным кандидатом на пост главного тренера «Уфы»? Насколько достоверна информация, что изначально фаворитом на эту должность был Сергей Юран?

— Кандидатура Сергея Юрана не то чтобы всплывала. Просто мы знали, что она фигурирует в СМИ, но нам никто ее не предлагал. И мы сами не рассматривали этот вариант — действовали по плану, который у нас изначально был на случай, если возникнет необходимость кадровых перестановок. Назначение Кириченко было сделано в соответствии с нашими исходными планами.

— Руководство Республики Башкортостан и ваши учредители не предлагали другие варианты?

— Если бы глава региона хотел предложить иную кандидатуру, то он бы нам озвучил ее. Но никаких возражений против кандидатуры Кириченко не было. Мы ведь утверждали Дмитрия Сергеевича не в одиночку. Мы все согласовали — это не было решением только клуба. Кандидатура главного тренера согласовывалась на самом верху. А разговоры, что были другие варианты, — это только слухи.

— С учетом тех сложностей, который сейчас есть у «Уфы» в чемпионате России, нет ощущения, что невыход в групповой этап Лиги Европы был к лучшему?

— Нет такого ощущения. Трудно говорить в сослагательном наклонении. Может быть, проход «Рейнджерс» наоборот всех нас настолько бы психологически раскрепостил, что и в национальном первенстве мы бы лучше выступили. Но сейчас эти разговоры не к месту. Мы получили то, что заслужили.

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