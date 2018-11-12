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Кононов возглавил московский «Спартак»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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«Спартак» объявил о назначении на должность главного тренера — российского специалиста Олега Кононова. Соглашение с ним рассчитано до конца следующего сезона. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает пресс-служба московского клуба.

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Задачи на текущий сезон перед тренерским штабом остаются прежними: попадание в Лигу чемпионов и победа в Кубке России.

Что касается и.о. главного тренера Рауля Рианчо, то испанский специалист покидает команду. «ФК «Спартак-Москва» желает испанскому специалисту успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

22 октября «Спартак» объявил об отставке Карреры. В клубе отметили, что в прошлом сезоне команда продемонстрировала неудовлетворительные результаты. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Рауль Рианчо.

Болельщики московского клуба разделились на два лагеря после увольнения итальянского тренера. Часть фанатов поддерживает решение руководства клуба. Остальные считают увольнение неоправданным шагом.

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