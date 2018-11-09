Дисциплинарный комитет УЕФА займется московским «Спартаком»

Союз европейских футбольных ассоциация (УЕФА) может наказать столичный футбольный клуб «Спартак» за различные нарушения после мачта группового этапа Лиги Европы с шотландским «Глазго Рейнджерс». Мачт состоялся 8 ноября и закончился со счетом 4-3 в пользу москвичей.

В частности, как сообщает ТАСС, клуб российской премьер-лиги может быть наказан за использование болельщиками пиротехники, а также за бросание на поле посторонних предметов.

Кроме этого, европейские футбольные функционеры намерены разобраться, почему было задержано начало матча, а лестницы на «Открытие Арена» были заблокированы.

Свой вердикт УЕФА вынесет 13 декабря.

После победы над шотландской командой «Спартак» поднялся на второе место в группе G Лиги Европы, уступая одно очко испанскому «Вильярреалу». В российской премьер-лиги московский клуб после 13 туров занимает шестую строчку с 19 очками. 22 октября было объявлено об увольнении из команды главного тренера Массимо Каррера.