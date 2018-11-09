Россияне оценили отношение полиции к иностранцам на ЧМ-2018 по футболу

Россияне положительно оценили работу полиции на массовых мероприятиях, связанных с проведением чемпионата мира по футболу.

Об этом говорится в отчете о результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который проводился в октябре 2018 года.

Как пишет «РИА Новости», респондентам задавали вопрос: «Как Вы оцениваете работу полиции на массовых мероприятиях, связанных с проведением чемпионата мира по футболу – 2018?»

Отмечается, что 45% россиян ответили «очень хорошо» и «хорошо». При этом 49% опрошенных сказали, что ничего не знают о работе полиции во время ЧМ-2018.

По мнению 83% респондентов, полицейские дружелюбно и с участием относились к иностранным гражданам, приехавшим в Россию на время проведения турнира.

В опросе принимали участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

9 августа сообщалось, что социологи ВЦИОМа зафиксировали высокий уровень интереса к болельщикам, посетившим Россию во время мундиаля. Иностранцы вызвали у россиян симпатию, интерес и уважение.

Также участники опроса «Россия глазами иностранцев: наследие мундиаля» полагают, что от посещения страны у гостей мундиаля останутся положительные впечатления.