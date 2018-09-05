Эффект чемпионата

Программу комплексного развития исторических поселений, которая реализуется правительством и Новым банком развития БРИКС, предложено распространить на все города, принимавшие матчи ЧМ-2018. С такой инициативой на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выступил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Этот механизм, пояснил он, можно использовать для дальнейшей реализации проекта реновации исторического центра Самары, начатой перед чемпионатом мира по футболу. Глава государства одобрил идею руководителя региона и поручил ему продумать возможности наиболее эффективного использования нового футбольного стадиона.

Для сохранения исторического центра города Дмитрий Азаров предложил использовать механизм программы комплексного развития территорий исторических и малых поселений, которую Новый банк развития БРИКС реализует совместно с российским правительством.

— Хотели бы посмотреть применение этого механизма и для исторических центров городов, где прошел чемпионат мира по футболу, — сказал врио губернатора. — Предварительно отработали этот вопрос. Концептуально мы поддержаны — имеются письма — и Минфином, и Минкультом.

Самара могла бы стать пилотным проектом при реализации такого подхода, подчеркнул Дмитрий Азаров.

Владимир Путин пообещал рассмотреть идею.

По мнению руководителя региона, используя этот механизм, власти региона могли бы продолжить работу по реновации исторического центра Самары и после окончания первенства.

— Да, давайте. Я понимаю, о чем вы говорите, — ответил глава государства.

В ходе подготовки к мировому первенству по футболу в Самарской области было реконструировано почти 250 км автодорог, обновлен парк общественного транспорта и модернизирована медицинская инфраструктура, доложил Владимиру Путину врио главы региона. Он отметил, что в области проводят большую работу по исполнению поручения президента об эффективном использовании наследия чемпионата.

— Очень серьезное наследие. Город вообще преобразился, Владимир Владимирович, — рассказал Дмитрий Азаров. — По стадиону: буквально каждый квадратный метр, каждое помещение расписываем, как его использовать в дальнейшем. Урбанистический форум проводим специально для сохранения исторического наследия.

По его словам, перед чемпионатом в Самаре были приведены в порядок 250 фасадов исторических зданий.

— Очень красиво, — отметил президент. — Хорошо, что вы сохраняете старую архитектуру.

В дни чемпионата Самара стала четвертым городом в стране по посещаемости, уступив лишь Москве, Санкт-Петербургу и Сочи, сообщил врио губернатора области.

— Хочу вернуться к наследию чемпионата мира по футболу. Нужно думать, как эффективно использовать стадион, — сказал президент.

Построенная к чемпионату мира «Самара Арена», на которой выступает ФК «Крылья Советов», уже сегодня является лидером по посещаемости в чемпионате страны по футболу, сообщил Дмитрий Азаров. По его словам, власти региона постараются сделать всё, чтобы сохранить и рационально использовать инфраструктуру, появившуюся в городе в преддверии ЧМ-2018.

Экономика

Врио губернатора доложил президенту и о социально-экономическом положении региона. По итогам первого полугодия область продемонстрировала положительную динамику по основным экономическим показателям. Рост валового регионального продукта оценивается на уровне 1,5%.

— Конечно, основной вклад в положительную динамику вносит сегодня автомобилестроение: сектор в целом и «АвтоВАЗ», конечно. У нас по кластеру «Автомобилестроение» рост 21%, — сообщил Дмитрий Азаров. — «АвтоВАЗ» за первое полугодие показал, кстати, чистую прибыль, впервые за много лет — в небольшом размере (0,5 млрд рублей), но тем не менее это перелом, конечно.

Отдельно руководитель региона отметил показатели занятости населения. По его словам, в области вдвое снизилось количество регистрируемых безработных.

— У нас произошел, Владимир Владимирович, перелом: количество вакансий — 7 тыс., а количество безработных — 3,7 тыс. зарегистрировано. Это впервые за последние годы, то есть это качественный перелом, — привел данные Дмитрий Азаров. — При этом в рамках диверсификации экономики создано только за полугодие 5700 новых предприятий малого и среднего бизнеса. Это тоже очень важный показатель, характеризует изменение экономики города.

Президент согласился, что освоение новых видов производств действительно поможет сделать экономику региона более устойчивой.