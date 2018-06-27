Губернаторы получат «проблемные» папки от президента

Президент России Владимир Путин на встречах с главами субъектов, возможно, снова будет передавать им жалобы и вопросы, полученные от жителей в рамках «прямой линии». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий», не исключил возобновление такой практики. Ранее президент на встречах с губернаторами передавал им «проблемные» папки и лично зачитывал некоторые обращения граждан.

По итогам недавней «прямой линии» было подготовлено 28 поручений главам субъектов, правительству и отдельным ведомствам — информация об этом опубликована на сайте Кремля. Однако список проблем конкретных регионов Владимир Путин может передать напрямую губернаторам в рамках последующих рабочих встреч. Отвечая на вопрос «Известий», пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что президент продолжит лично обращать внимание глав регионов на проблемные вопросы и в этом году. По его словам, передача таких списков будет происходить «по мере необходимости».

В 2017 году после «прямой линии» на встречах с губернаторами президент вручал им папки, где были собраны наиболее существенные, по мнению главы государства, жалобы жителей регионов.

Некоторые из поручений по итогам недавней «прямой линии» касаются именно региональных проблем. Так, губернатору Ростовской области Василию Голубеву рекомендовано посодействовать обустройству на территории РФ граждан, которые переселились в регион из-за конфликта на юго-востоке Украины. Администрации Томской области президент поручил принять меры по сокращению сроков предоставления земельных участков семьям с тремя и более детьми.

Правительству Ставропольского края совместно с МЧС предстоит решить вопрос о выдаче жилищных сертификатов гражданам, чье жилье было повреждено или утрачено в результате паводка 2017 года. Врио главы Алтайского края Виктору Томенко адресовано поручение обеспечить работу одной из местных школ, а губернатору Владимирской области Светлане Орловой — отремонтировать и оснастить районную больницу. Жалобы на все эти проблемы прозвучали в прямом эфире во время общения президента с гражданами.