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Футболист Глушаков заявил в полицию на супругу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков обратился в полицию с просьбой проверить причастность его супруги Дарьи и связанных с ней людей к выводу денег из семейного бюджета на подконтрольные им счета. Об этом в субботу, 8 декабря, сообщила адвокат футболиста Марина Дубровская.

«В связи с выявлением ряда фактов, свидетельствующих о том, что группа лиц в окружении его (Глушакова. — Ред.) супруги Дарьи осуществляет противоправные действия, направленные на незаконное получение денежных средств и имущества, нами было подано соответствующее заявление в полицию о проверке изложенных в заявлении фактов», — цитирует адвоката ТАСС.

В свою очередь, источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о выводе средств со счетов семьи Глушаковых.

Дубровская добавила, что 30 ноября судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда отменила определение Никулинского районного суда Москвы, который в конце сентября наложил арест на имущество футболиста.

Пара поженились в 2009 году. Глушаковы воспитывают двух дочерей. В сентябре адвокат футболиста рассказала, что тот решил подать на развод, узнав об измене супруги.

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