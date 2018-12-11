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Жена Глушакова обвинила капитана «Спартака» в намерении убить ее

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Супруга капитана московского футбольного клуба «Спартак» Дениса Глушакова Дарья обратилась в полицию с заявлением о намерении мужа убить ее. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщил адвокат женщины Сергей Жорин.

По словам защитника, угрозы связаны с бракоразводным процессом. Глушаков якобы хотел, чтобы жена отказалась от исковых требований. Жорин отметил, что к заявлению прикреплены доказательства, передает «Интерфакс».

Столичная полиция начала доследственную проверку по поступившему заявлению, сообщает НСН. Уголовное дело пока не возбуждали.

Глушаков в сентябре подал в суд иск к супруге «о расторжении брака, взыскании алиментов и определении места жительства несовершеннолетних детей». Его рассмотрение назначено на 12 декабря, уточняет телеканал «360».

Ранее, 8 декабря, адвокат Глушакова Марина Дубровская сообщила, что футболист обратился в полицию с просьбой проверить причастность его супруги Дарьи и связанных с ней людей к выводу денег из семейного бюджета на подконтрольные им счета. 

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