Против напавшего на Глушакова фаната возбудили административное дело

Московская полиция составила протокол об административном нарушении против футбольного фаната, выбежавшего на поле во время матча «Спартак»–«Рапид» в рамках Лиги Европы. Инцидент произошел вечером в четверг, 29 ноября, на столичном стадионе «Открытие Арена».

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ГУ МВД по Москве, протокол составлен по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ («Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).

Нарушителю грозит штраф от 10 до 20 тыс. рублей или административный арест до 15 суток, а также запрет на посещение спортивных соревнований от года до семи лет.

Инцидент произошел в середине второго тайма. Болельщик подбежал к капитану красно-белых Денису Глушакову, между ними произошла короткая словесная перепалка, после чего футболист оттолкнул мужчину. Драку предотвратили партнеры Глушакова по команде и работники стадиона. Фаната увели с поля.

Матч закончился поражением «Спартака» со счетом 1:2.

26 ноября объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выразило свое несогласие с присутствием Глушакова в команде. По их мнению, капитан должен быть игроком, являющимся стержнем и на поле, и в жизни, демонстрировать достойное поведение, а после сезона-2016/17 Глушаков, по мнению фанатов, перестал отвечать предъявленным капитану команды требованиям.