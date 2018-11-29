Глушаков вышел на поле в основном составе в матче «Спартак»–«Рапид»

Полузащитник Денис Глушаков с первых минут вышел на поле в основном составе московского «Спартака» на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы с австрийским «Рапидом». Футболист будет капитаном в этой игре.

Разница в турнирной таблице между двумя командами составляет всего одно очко — четыре у гостей из Австрии и пять у спартаковцев. Победитель игры, которая проходит 29 ноября на стадионе столичном «Открытие Арена», увеличит свои шансы на выход в плей-офф турнира.

В первом круге в Вене спартаковцы уступили «Рапиду» со счетом 0:2, напоминает сайт kp.ru.

Накануне главный тренер «Спартака» Олег Кононов обратился к журналистам с просьбой прекратить обсуждать тему капитана команды Дениса Глушакова.

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» 26 ноября выразило свое несогласие с присутствием Глушакова в команде. По их мнению, капитан должен демонстрировать достойное поведение, а после сезона-2016/17 он якобы перестал отвечать этим требованиям.

Футболисты «Спартака» на следующий день после тренировки сфотографировались в футболках с игровым номером Глушакова на фоне баннера с надписью «Один за всех — и все за одного!». Таким образом они поддержали капитана клуба.