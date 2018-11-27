Футболисты «Спартака» поддержали Глушакова баннером

Игроки ФК «Спартак» после тренировки 27 ноября сфотографировались в футболках с игровым номером полузащитника Дениса Глушакова и баннером в поддержку футболиста, против которого выступили болельщики клуба. Снимок опубликовала пресс-служба команды.

«После окончания тренировки игроки надели футболки с номером 8 на груди и под девизом «Один за всех — и все за одного!» сфотографировались всей командой», — приводит телеканал «360» сообщение пресс-службы.

26 ноября объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выразило свое несогласие с присутствием Глушакова в команде. По их мнению, капитан команды должен быть игроком, являющимся ее стержнем и на поле, и в жизни, демонстрировать достойное поведение, а после сезона-2016/17 Глушаков перестал отвечать предъявленным капитану команды требованиям. В сезоне-2018/19 Денис Глушаков провел 12 матчей, не забив ни одного мяча.

Как напоминает «Газета.ру», в сентябре 2018 года Глушаков лишился капитанской повязки, а также места в стартовом составе «Спартака». Его перевели в молодежную команду клуба, а параллельно разгорелся скандал вокруг его семьи — стало известно, что футболист разводится с женой Дарьей.