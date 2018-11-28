Кононов попросил журналистов перестать обсуждать тему Глушакова

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов обратился к журналистам с просьбой прекратить обсуждать тему капитана команды Дениса Глушакова.

«Каждый из игроков должен доказывать, что он важен для команды, является ли он капитаном или нет. С темой Дениса Глушакова надо заканчивать, всё остальное — на футбольном поле», — приводит «РИА Новости» слова специалиста.

26 ноября объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выразило свое несогласие с присутствием Глушакова в команде. По их мнению, капитан команды должен быть игроком, являющимся ее стержнем и на поле, и в жизни, демонстрировать достойное поведение, а после сезона-2016/17 Глушаков перестал отвечать предъявленным капитану команды требованиям.

Футболисты «Спартака» отреагировали на заявление «Фратрии». На следующий день после тренировки игроки московской команды сфотографировались в футболках с игровым номером Глушакова на фоне баннера с надписью «Один за всех — и все за одного!». Таким образом футболисты поддержали капитана клуба.

«Спартак» после первого круга занимает седьмое место в турнирной таблице. Красно-белые одержали шесть побед при четырех ничьих и пяти поражениях. В активе столичного клуба 22 очка.

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