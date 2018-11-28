Прямой эфир

Кононов попросил журналистов перестать обсуждать тему Глушакова

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов обратился к журналистам с просьбой прекратить обсуждать тему капитана команды Дениса Глушакова.

«Каждый из игроков должен доказывать, что он важен для команды, является ли он капитаном или нет. С темой Дениса Глушакова надо заканчивать, всё остальное — на футбольном поле», — приводит «РИА Новости» слова специалиста.

Вскочить в последний вагон: «Локо» сохраняет минимальные шансы на евровесну
Чтобы остаться в еврокубках «железнодорожникам» надо выиграть два оставшихся матча в ЛЧ и ждать осечки конкурентов

26 ноября объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выразило свое несогласие с присутствием Глушакова в команде. По их мнению, капитан команды должен быть игроком, являющимся ее стержнем и на поле, и в жизни, демонстрировать достойное поведение, а после сезона-2016/17 Глушаков перестал отвечать предъявленным капитану команды требованиям.

Футболисты «Спартака» отреагировали на заявление «Фратрии». На следующий день после тренировки игроки московской команды сфотографировались в футболках с игровым номером Глушакова на фоне баннера с надписью «Один за всех — и все за одного!». Таким образом футболисты поддержали капитана клуба.

«Спартак» после первого круга занимает седьмое место в турнирной таблице. Красно-белые одержали шесть побед при четырех ничьих и пяти поражениях. В активе столичного клуба 22 очка.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Капитан «Спартака» Глушаков может перейти в «Крылья Советов»
Фанаты «Спартака» потребовали продать Глушакова после встречи с Федуном

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017