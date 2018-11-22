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Капитан «Спартака» Глушаков может перейти в «Крылья советов»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Футболист московского «Спартака» Денис Глушаков может перейти в самарские «Крылья советов».

Выход из опалы: Глушаков и Ещенко могут вернуться в основу «Спартака»
Сосланные в дубль капитан и основной защитник красно-белых имеют шанс сыграть в составе главной команды в грядущем туре РПЛ

Как сообщает «Газета.ру», капитан красно-белых не впечатлил руководство своей игрой после возвращения из дубля. При этом контракт хавбека рассчитан еще на полтора сезона, а его зарплата составляет €2,5 млн в год.

В нынешнем сезоне Глушаков провел 11 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями. Фанаты «Спартака» на встрече с президентом клуба Леонидом Федуном потребовали продать Глушакова.

Недовольство фанатов москвичей вызвано ситуацией, сложившейся с увольнением тренера Массимо Карреры. Болельщики поддержали итальянского специалиста, который до этого вывел Глушакова и защитника красно-белых Андрея Ещенко из основного состава из-за критики в свой адрес.

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