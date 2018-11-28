Вскочить в последний вагон: «Локо» сохраняет минимальные шансы на евровесну

Столичный «Локомотив» уже лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако намерен побороться за попадание во второй по значимости клубный турнир Европы. Заключительный в 2018 году домашний матч на международной арене подопечные Юрия Семина проведут против стамбульского «Галатасарая». Для того чтобы занять третье место в своей группе, «железнодорожникам» необходимо не только обыгрывать турецкий клуб в Москве, но и набирать очки в матче последнего тура против немецкого «Шальке». Это не гарантирует «Локо» евровесну, но сохраняет хотя бы теоретические шансы на успех.

Спасти евросезон

За четыре тура «Локомотив» не набрал ни одного очка и расположился на последнем месте в квартете D. «Галатасарай», занимающий третью строчку, имеет в своем активе четыре балла. Таким образом, для попадания в Лигу Европы «железнодорожникам» нужно побеждать в двух оставшихся матчах и ждать осечки турков в игре заключительного тура против «Порту».

— Матч с «Галатасараем» очень важен для нас, так как мы боремся за место в Лиге Европы, — заявил «Известиям» полузащитник «Локо» Алексей Миранчук. — Нам по силам обеспечить себе еврокубковую весну. Сделаем всё, чтобы добиться положительных результатов в двух оставшихся матчах Лиги чемпионов и занять третье место в группе.

Команда Юрия Семина провалила групповой этап Лиги чемпионов в этом сезоне. При этом нельзя сказать, что «железнодорожники» выглядели безнадежно в игровом плане. Почти в каждом матче красно-зеленые могли рассчитывать на очки, но им все время чего-то не хватало. Игра с «Галатасараем» — один из последних шансов реабилитироваться в глазах болельщиков и выправить положение на европейской арене.

— Очень хочется добиться положительного результата, — сказал «Известиям» советник генерального директора «Локо» Дмитрий Булыкин. — Мы надеемся на попадание в Лигу Европы. Нужно биться и верить, что все сложится в нашу пользу. В первую очередь, необходимо обыграть «Галатасарай», тем более, мы играем дома. Лига чемпионов — очень статусный турнир, в каждой игре есть шанс заявить о себе — этим нужно пользоваться.

Боевая готовность

В минувшем туре чемпионата России «Локомотив» уступил «Уралу» (1:2). Последние несколько сезонов у команды нередко возникают проблемы в первых матчах после перерыва на игры сборных. Эксперты надеются, что красно-зеленые успеют достойно подготовится к важнейшей встрече с «Галатасараем».

— После игр национальных команд прошло немало времени, и футболисты «Локо» уже должны были набрать оптимальную форму. Хочется, чтобы «Локомотив» прервал неудачную серию в Лиге чемпионов. — сказал «Известиям» экс-голкипер «железнодорожников» Руслан Нигматуллин. — В нынешнем розыгрыше турнира всего две команды не имеют в активе ни одного очка — это «железнодорожники» и греческий АИК. Нужно вычеркнуть себя из этого немногочисленно списка.

Для «Галатасарая» предстоящий матч также имеет серьезное турнирное значение. Только победа сохранит шансы стамбульской команде на выход в плей-офф ЛЧ, ничейный же результат выведет турков в Лигу Европы.

— «Галатасарай» с особым настроем готовился к предстоящей игре, — заявил «Известиям» бывший нападающий турецкого клуба Хасан Кабзе. — Несколько ключевых футболистов команды пропустили последний матч внутреннего первенства, а значит, они берегли силы. Им очень нужна эта победа, чтобы рассчитывать на выход из группы. «Локо» будет играть дома при поддержке своих болельщиков, и обеим командам придется непросто. И все же, думаю, «Галатасарай» добьется победы с минимальным счетом.

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Первый матч между «Галатасарай» и «Локо» состоялся в сентябре этого года: турки на своем поле разгромили «железнодорожников» (3:0), хотя в стартовом отрезке игры красно-зеленые выглядели активнее своего соперника и имели хорошие шансы отличиться. «Галатасараю» же удалось реализовать практически все свои моменты.

— «Локомотив» не заслуживал разгромного поражения в первом матче, — заявил «Известиям» бывший наставник «железнодорожников» Ринат Билялетдинов. — Команда выглядела неплохо, имела возможности забить и повернуть ход встречи в свою пользу. К сожалению, счет на табло не всегда отображает реальный расклад сил. Уверен, шансы у «Локо» будут и в домашнем матче. Я считаю фаворитами именно их.

В заключительном туре Лиги чемпионов «Локомотив» отправится в гости к немецкому «Шальке». «Галатасарай» же примет на своем поле португальский «Порту». Матчи состоятся 11 декабря.

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