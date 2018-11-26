«Болельщики повернулись к нам лицом»

Алексей Миранчук совершенно точно может занести 2018 год себе в актив. Весной с «Локомотивом» он дошел до 1/8 финала Лиги Европы и впервые в своей карьере выиграл золотую медаль чемпионата России. Затем, в составе сборной, оказался в четвертьфинале мирового первенства. Во время заключительного в этом году сбора национальной команды 23-летний полузащитник дал интервью «Известиям». Он поделился впечатлениями от прошедшего сезона, высказался о причинах неудач «Локомотива» на групповом этапе Лиги чемпионов и о значении похвалы от главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

— В игре против Германии вы вышли в основном составе сборной впервые после чемпионата мира 2018. Насколько сложно находиться в составе национальной команды, но не появляться на поле?

— Конечно, любому футболисту хочется как можно больше играть и помогать команде именно на футбольном поле. Но я прекрасно понимаю ситуацию. У команды есть тренер, который определяет состав, а дело футболиста — работать и по максимуму выкладываться на каждой тренировке. Нужно ждать своего шанса и пытаться доказать наставнику, что на тебя можно положиться.

— В этот раз в команде вы были вместе с братом Антоном, а на предыдущий сбор вас вызывали одного. Присутствие брата не отвлекает от тренировок?

— Нет, брат точно не отвлекает. Когда его нет рядом, мне чего-то не хватает: иногда нужно поговорить, чем-то поделиться именно с ним. Когда Антон рядом, мне гораздо спокойнее. Могу в любой момент подойти к нему что-то обсудить. На душе как-то легче и чувствую себя комфортней.

— Не надоело, что вас всегда спрашивают о брате, пытаются сравнивать с ним?

— Сравнивать нас, наверное, глупо. Но многим это почему-то очень интересно. А что касается вопросов об Антоне, воспринимаю их абсолютно нормально.

— Если говорить о форме, в каких компонентах Антон сейчас лучше вас?

— В первую очередь хочу сказать, что после чемпионата мира у нас был не самый простой период. Рад, что сейчас мы с ним выходим на хороший уровень, который позволяет стабильно играть и выигрывать матчи. Приятно, что мы оба вновь вызываемся в сборную. Это значит, что мы на правильном пути и хорошо работаем. А говорить о том, в чем сильнее Антон или я, не совсем правильно. Мы играем в одной команде, делаем одно дело. Если бы мы были из разных клубов, я бы еще мог что-то сказать по этому поводу, но сейчас в этом нет никакого смысла.

— После просмотров игры «Локомотива» иногда складывается впечатление, что в моментах, где вы идете в обводку, — брат бьет по воротам.

— Просто у нас мышление разное. В одной и той же позиции Антону, к примеру, удобно пробить, а мне — отдать передачу или пойти в обыгрыш. Это уже что-то на уровне подсознания.

— Как вы в целом оцениваете 2018 год для сборной России?

— Глупо было бы сказать, что этот сезон для нас выдался плохим. Конечно, мы все максималисты, и всегда хочется большего, но в то же время надо быть реалистами и понимать, что национальная команда немало добилась за этот сезон. Сборная достигла неплохого результата на домашнем чемпионате мира, болельщики повернулись к нам лицом, многие полюбили футбол, объединились вокруг команды. Наверное, во многом это и было нашей главной задачей.

— На последний сбор был приглашен нападающий Ари. Его присутствие в команде вызвало много критики, так как он стал уже пятым натурализованным игроком в сборной России. Как сам Ари с этим справлялся?

— Я играл с Ари в «Локомотиве» и знаю его как отличного футболиста. А по поводу переживаний насчет критики лучше спросить у него самого.

— На первой части сбора отсутствовал капитан команды Артем Дзюба, и повязка перешла к Юрию Газинскому. Он проявлял лидерские качества?

— На поле, во время матча он вел себя как капитан. Но в быту просто не возникало таких ситуаций, когда ему необходимо было бы проявлять себя в этом плане.

— Вы сказали про сложный период после чемпионата мира, когда начались выступления за клуб. Это связано с физической усталостью многих игроков «Локомотива» после мундиаля?

— Я бы сказал, что это больше связано с психологией. Именно в этом плане было как-то непросто. Первое время ты этого не замечаешь — кажется, что всё нормально. Начинаешь понимать чуть позже. В такие моменты просто нужно перетерпеть, хорошо поработать, и всё нормализуется. Слава богу, вроде удалось преодолеть эти трудности.

— В чем причины неудачного выступления команды на групповом этапе Лиги чемпионов («Локо» не набрал ни одного очка в первых четырех турах. — «Известия»)?

— Лига чемпионов — это прекрасный турнир, и в этом сезоне РПЛ мы сделаем всё, чтобы вновь туда попасть. А что касается нынешнего розыгрыша, то там уровень на порядок выше, чем в чемпионате России и даже Лиге Европы. За каждую ошибку сразу же идет наказание: опасный момент у твоих ворот или гол. Для многих из нас эта Лига чемпионов стала первой в карьере, и мы просто не знали всех нюансов турнира. Надеюсь, что в следующем году мы вернемся в ЛЧ, покажем себя с лучшей стороны и выйдем на новый уровень.

— Многие прочат вам с братом отличное европейское будущее. Весной главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне перед матчем с «Локо» сказал, что вы бы ему в команде пригодились. Ту фразу аргентинского специалиста многие восприняли как элемент давления на соперника перед игрой...

— Я об этом, кстати, подумал гораздо позже. Изначально показалось, что он искренне это сказал, сделал такой комплимент нам с братом. Только уже спустя какое-то время в голове стал прокручивать мысль, что Симеоне мог преследовать цель психологического давления. Но непосредственно перед игрой с «Атлетико» я об этом вообще не думал, так что никакого давления не испытал.

— После таких слов была особая мотивация в матче с «Атлетико» показать товар лицом?

— Я не воспринял его фразу в виде посыла: «Давай, сыграй хорошо, и я тебя заберу в «Атлетико». Просто услышал приятные слова от статусного человека в наш адрес. А дальше надо было просто работать и играть за свой клуб.

— Минувшим летом ваш брат сменил 60-й номер на игровой майке на более статусный — 11-й. Насколько мне известно, вы должны были вместо 59-го взять «десятку». Передумали?

— Такие разговоры действительно были. Говорили: «Давай, брат берет 11-й номер, а ты «десятку», и опять будете рядом». Уже даже обсудил этот момент с Дмитрием Вячеславовичем (Лоськов. — легендарный полузащитник «Локо», выступавший под 10-м номером. После того, как он завершил карьеру, этот номер в клубе еще никто не брал. Сейчас Дмитрий входит в тренерский штаб команды. — «Известия»), и он был не против. Но в итоге я передумал. Может быть, попозже возьму... Ко мне многие подходили, уговаривали взять «десятку» — и друзья, и люди из клуба. Не то чтобы я не готов, но пока решил просто этот вопрос поставить на паузу.

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