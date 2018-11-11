Анатолий Мещеряков: «Для «Локо» дело чести — вернуться в ЛЧ»

Сегодня в Казани местный «Рубин» примет московский «Локомотив» в матче 14-го тура чемпионата России. Для гостей эта встреча будет первой после случившегося на этой неделе разгромного выездного поражения от «Порту» (1:4) в Лиге чемпионов. Из-за этой неудачи подопечные Юрия Семина досрочно лишились шансов на выход в плей-офф главного европейского клубного футбольного турнира. После четырех туров красно-зеленые имеют ноль очков.

При этом в национальном чемпионате «Локо» идет вторым. Если он удержит эту позицию, то сможет второй год подряд напрямую попасть в групповую стадию Лиги чемпионов. В интервью «Известиям» председатель совета директоров «железнодорожников» поделился мнением о причинах неудач и отметил необходимость дальнейшего успешного выступления в чемпионате России, где команда одержала пять побед подряд.

— В связи с досрочным вылетом «Локомотива» из Лиги чемпионов предстоящий матч в Казани будет иметь особое значение?

— Я бы не говорил про конкретный матч. Теперь для команды дело чести — биться в каждой игре для того, чтобы вернуться в Лигу чемпионов следующей осенью и дальше показать, что мы быстро учимся.

— Вы не раз отмечали, что довольны качеством игры команды в отдельных матчах Лиги чемпионов. Почему это не материализовалось в набранные очки?

— Трудно оценивать причины. Пусть их назовут специалисты и наш тренерский штаб. С моей стороны будет некорректно вмешиваться в их работу. Но одно точно ясно: Лига чемпионов по своему уровню отличается от любого национального чемпионата, включая российский.

— Совет директоров «Локомотива» будет собираться зимой или в предстоящем ноябрьском перерыве на игры сборных и проводить разбор выступления в Лиге чемпионов?

— Мы оцениваем результаты в комплексе и в контексте всего сезона, а не отдельных отрезков. Есть известная поговорка, что цыплят по осени считают. А у нас в футболе очки считают по весне. И команде еще предстоит проделать большую работу, чтобы нынешний сезон стал для нас успешным.

— На ваш взгляд, нынешний состав способен успешно играть на уровне Лиги чемпионов?

— Чего я точно не делаю, так это не загадываю на такой далекий срок. Считаю, что и нынешний состав должен биться на поле каждую секунду. Поэтому рассчитываем, что ребята сумеют достойно провести оставшиеся матчи нынешней Лиги чемпионов, а также продолжат свое победное шествие в чемпионате России и борьбу за победу в Кубке России.

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