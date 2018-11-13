Подошли к экватору: В РПЛ отыграли почти половину матчей сезона

В чемпионате России по футболу наступил перерыв, связанный с играми национальных сборных. Клубы РПЛ провели по 14 матчей, и турнирная таблица обрела вполне внятное очертание. После успешного проведения чемпионата мира на внутреннее первенство была возложена важная задача — поддержать высокий уровень заинтересованности футболом в России. Пока лига с этим справляется. Команды своей игрой, новейшими стадионами и различными маркетинговыми мероприятиями заманивают на стадион огромное количество болельщиков по всей стране. Средняя посещаемость за первые 14 туров нынешнего сезона в сравнении с прошлым выросла более чем на 4 тыс. и составляет сейчас 17,66 тыс. человек.

— Чемпионат России превосходит наши ожидания более чем в два раза, — заявила «Известиям» вице-премьер правительства по вопросам спорта, культуры и туризма Ольга Голодец. — Вы сами видите сколько людей приходят на стадионы на матчи РПЛ и игры наших команд на европейской арене. Буквально через несколько недель мы будем подводить первые итоги нашей программы по наследию чемпионата мира, но уже сейчас видны цифры, которые радуют абсолютно всех.

«Зенит»

Безоговорочным лидером РПЛ является «Зенит». Петербуржцы здорово начали сезон, но за последние полтора месяца потерпели три поражения. Тем не менее все основные конкуренты сине-бело-голубых также допускают осечки, поэтому команда Сергея Семака ушла на перерыв с приятным отрывом в пять очков от ближайшего преследователя. На сегодня именно «Зенит» является главным претендентом на золото.

— У питерцев сейчас наметился определенный спад, но этому есть объективные причины, — заявил «Известиям» бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков. — Многие лидеры команды участвовали в чемпионате мира и начали сезон фактически без отдыха, а играть в таком ритме очень сложно. Пауза должна пойти на пользу «Зениту». Сейчас команда является лидером чемпионата и имеет неплохой отрыв от преследователей. Их задача, как минимум, не уменьшить этот гандикап за оставшиеся матчи в 2018 году.

«Краснодар»

Главным преследователем «Зенита» являются «Горожане», но они также позволили себе несколько раз оступиться в середине осени, при этом проиграв лидеру в очной встрече (1:2). Тем не мене «Краснодар» показывает весьма яркий футбол и оставляет хорошее впечатление. Не исключено, что по итогам нынешнего сезона команда Мурада Мусаева наконец пробьется в Лигу чемпионов.

— «Краснодар» демонстрирует очень смотрибельный футбол, — сказал «Известиям» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — Их игра очень сложна для соперников, создает оппонентам много неприятностей, а самим «горожанам» приносит очки. Думаю, они созрели для того, чтобы создавать серьезную конкуренцию другим клубам в борьбе за место в главном клубном турнире Европы.

«Локомотив»

Действующие чемпионы России выдали не самый уверенный старт в текущем сезоне, сумев добыть первую победу лишь в четвертом туре. Также «Локо» уступил в очных встречах с прямыми конкурентами — «Краснодаром» (1:2) и «Зенитом» (3:5). Однако, затем у «железнодорожников» наступила удачная полоса: команда не проигрывает с конца сентября и поднялась на третье место в таблице. При этом красно-зеленые хуже всех российских клубов выступают на международной арене: после четырех матчей группового этапа Лиги чемпионов в их активе нет ни одного очка.

— Первая часть сезона для нас довольно противоречива, — заявил «Известиям» генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус. — С одной стороны, есть хорошее выступление в чемпионате России, но с другой — не очень успешные результаты в Лиге чемпионов. Задачи на сезон (занять место не ниже пятого. — «Известия») у нас остаются прежними, мы ничего корректировать не будем.

«Ростов»

Дончане хорошо начали сезон и стремительно ворвались в лидирующую группу команд. Многие ждали от коллектива Валерия Карпина спада, как это случалось в предыдущие годы. Однако, это не входило в планы желто-синих, и они до сих пор идут в зоне лидеров РПЛ. «Ростов» имеет неплохие шансы повторить сценарий сезона-2015/16, когда дончане до последнего тура претендовали на чемпионство.

— Самое главное для команды — сохранить стабильность, — сказал «Известиям» бывший тренер ростовчан Сергей Балахнин. — Говорить о том, что они являются претендентами на медали, пока рано. Но попасть в еврокубки им вполне по силам.

ЦСКА

Летом армейцы обновили состав более чем наполовину, и почти никто не ждал от молодой команды мгновенных результатов. Но ЦСКА вновь удалось всех удивить. Команда Виктора Гончаренко уже сейчас является претендентом на медали и показывает неплохой уровнь игры как во внутреннем первенстве, так и на международной арене.

— На этом отрезке у нас были взлеты и падения, — отметил «Известиям» полузащитник армейцев Никола Влашич. — Это нормально для такой молодой и обновленной команды. Надеюсь, в будущем мы станем еще лучше, чем сейчас.

Отметим, что ЦСКА имеет самый молодой состав в лиге. Средний возраст игроков армейского клуба — 23,5 года.

— У нас очень молодая и сильно обновленная команда, — сказал «Известиям» еще один полузащитник армейцев Арнор Сигрудссон. — В первой части сезона мы получили хороший опыт. Но впереди еще очень много работы, нам надо и дальше прогрессировать, чтобы добиваться результата.

«Спартак»

Красно-белые стали одним из главных провалов текущего сезона. Осенью команда погрязла в скандалах и сплетнях, а неудовлетворительные результаты повлекли за собой отставку тренера Массимо Карреры, фигура которого стала для болельщиков по-настоящему культовой. Его место занял испанский специалист Рауль Рианчо, ранее работавший в качестве ассистента итальянца. Результаты команды после смены рулевого не улучшились, а каждый матч красно-белых сопровождается оскорблениями болельщиков в адрес руководства, некоторых футболистов и временно исполняющего обязанности главного тренера клуба. В первый день перерыва в РПЛ «Спартак» объявил о назначении на пост наставника команды Олега Кононова, который первую половину сезона провел в тульском «Арсенале». Именно ему предстоит исправлять ситуацию и вытягивать клуб с девятой строчки турнирной таблицы.

— Конечно, нам надо находится выше в таблице, потому что мы — «Спартак», — заявил «Известиям» защитник красно-белых Сальваторе Боккетти. — Все наши неудачи, наверное, случались из-за того, что мы не были сконцентрированы на все 100%. Надеюсь, после паузы мы начнем показывать более качественный футбол и добьемся лучших результатов. Безусловно, наши задачи на сезон всегда одни: как можно чаще побеждать и подняться как можно выше в турнирной таблице.

Чемпионат России по футболу возобновится 23 ноября. В 2018 году командам осталось провести еще три тура.

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