Аршавин назвал сильнейшего по потенциалу российского футболиста
Самым сильным по потенциалу российским футболистом на сегодняшний момент является Александр Головин, сказал во вторник, 29 ноября, бывший игрок сборной России Андрей Аршавин.
«Самый сильный по потенциалу сейчас (российский футболист — Ред.), я думаю, наверное, Головин. Второй, к сожалению, сидит в СИЗО. Ну а остальные, наверное, ниже уровнем», — цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».
Полузащитник Александр Головин этим летом перешел в футбольный клуб «Монако» из столичного ЦСКА. По информации СМИ, игроком сборной России также интересовался лондонский «Челси».
В СИЗО сейчас находятся два известных российских футболиста: форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в связи с обвинениями по статьям «Побои» и «Хулиганство в составе группы лиц». Две потасовки произошли 8 октября текущего года.
По данным следствия, Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а затем в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.
По решению суда братья Кокорины и Мамаев взяты под стражу до 8 декабря. Главное управление МВД по Москве намерено ходатайствовать о продлении им ареста.