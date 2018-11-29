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Аршавин назвал сильнейшего по потенциалу российского футболиста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Самым сильным по потенциалу российским футболистом на сегодняшний момент является Александр Головин, сказал во вторник, 29 ноября, бывший игрок сборной России Андрей Аршавин.

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«Самый сильный по потенциалу сейчас (российский футболист — Ред.), я думаю, наверное, Головин. Второй, к сожалению, сидит в СИЗО. Ну а остальные, наверное, ниже уровнем», — цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».

Полузащитник Александр Головин этим летом перешел в футбольный клуб «Монако» из столичного ЦСКА. По информации СМИ, игроком сборной России также интересовался лондонский «Челси».

В СИЗО сейчас находятся два известных российских футболиста: форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в связи с обвинениями по статьям «Побои» и «Хулиганство в составе группы лиц». Две потасовки произошли 8 октября текущего года.

По данным следствия, Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а затем в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

По решению суда братья Кокорины и Мамаев взяты под стражу до 8 декабря. Главное управление МВД по Москве намерено ходатайствовать о продлении им ареста.

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