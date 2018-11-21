Покорить Европу: успехи и неудачи россиян за рубежом

Нашим болельщикам стало намного интереснее наблюдать за сильнейшими футбольными европейскими лигами, ведь в этом году представительство отечественных спортсменов и специалистов, осуществляющих свою деятельность за рубежом, серьезно увеличилось. Все по-разному проявили себя в первой половине сезона, но российский футбол по-праву может гордиться своими кадрами.

Денис Черышев. «Валенсия» (Ла Лига, Испания)

Полузащитник сборной России стал одним из самых ярких игроков чемпионата мира-2018. На мундиале 27-летний футболист забил четыре мяча, а гол в ворота сборной Хорватии в четвертьфинале турнира был номинирован ФИФА на звание самого красивого в году. Яркое выступление Дениса на Кубке мира не могло не повлиять и на его клубную карьеру.

Летом Денис Черышев, который большую часть жизни провел в Испании, сменил один клуб с Пиренейского полуострова на другой: из «Вильярреала» он перебрался в более статусную «Валенсию» на правах годичной аренды. Эта команда хорошо знакома россиянину — он выступал за нее в 2016 году, но тогда не смог проявить себя из-за череды травм.

Второй приход Дениса в «Валенсию» поначалу складывался удачно. Черышев получал достаточно игровой практики и отмечался результативными действиями, но в середине осени футболиста снова настигла травма. Из-за повреждения он пропустил уже три тура чемпионата Испании и не поехал на ноябрьский сбор национальной команды.

— Черышев столкнулся со старыми проблемами, — сказал «Известиям» Александр Мостовой, который долгое время выступал в испанской Ла Лиге. — Сложно вспомнить сезон, который Денис провел с первого до последнего матча, не прерываясь на лечение. Но это не его вина, а особенности его организма, конституции. С этим сложно что-то сделать. Сейчас невозможно спрогнозировать дальнейшие перспективы полузащитника в «Валенсии» — пока непонятно, будет ли клуб выкупать его контракт. Всё будет зависть от физических кондиций и здоровья Дениса.

В целом, дела «Валенсии» в чемпионате Испании идут не слишком хорошо: «Летучие мыши» с 14 очками расположились на 15-м месте в таблице после 12 туров. Их отставание от зоны Лиги чемпионов составляет уже девять очков.

— Команды в чемпионате Испании идут сейчас очень плотно друг к другу. За турниром стало интереснее наблюдать, — добавил Александр Мостовой. — Нынешняя ситуация напоминает мне Примеру в девяностые, когда на золото претендовало много клубов, а не только «Реал», «Барселона» и иногда «Атлетико».

Александр Головин. «Монако» (Лига 1, Франция)

Гораздо хуже положение у команды другой звезды сборной России Александра Головина. В период летнего трансферного окна 22-летний полузащитник перебрался из ЦСКА в «Монако», который перед стартом нового сезона затеял массовую перестройку состава. Период становления складывается для княжеского клуба крайне непросто. Из-за ужасного старта красно-белым пришлось сменить тренера — место Леонарду Жардима занял легендарный французский футболист Тьерри Анри. Однако кадровые перестановки никак не повлияли на ситуацию. После 13 туров французского чемпионата «Монако» с семью очками в активе занимает предпоследнее место в таблице (1 победа, 4 ничьи и 8 поражений). При этом клуб досрочно лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

— «Монако» заигралось с зарабатыванием денег, — заявил «Известиям» именитый футбольный агент Дмитрий Селюк. — Они думали, что каждый год смогут выращивать и продавать футболистов уровня Килиана Мбаппе (монегаски продали форварда в ПСЖ за €180 млн. — «Известия»). Но это невозможно поставить на поток. Конечно, у всех команд бывают спады, но нельзя же скатываться так низко.

Александр Головин провел за «Монако» лишь семь матчей и успел сделать одну голевую передачу. Наложились последствия травмы, которую россиянин получил на одной из первых тренировок в своем новом клубе сразу после перехода. Затем Головин получил еще одно повреждение, в результате чего пропустил ноябрьские матчи сборной России.

— Александр оказался в «Монако» в не самое удачное время, — считает Селюк. — Ему нужно просто переждать этот период. У него еще будет шанс показать себя. Уверен, что ситуация в княжеском клубе изменится, поскольку Анри — сильный тренер, он должен исправить ситуацию.

Леонид Слуцкий, Олег Яровинский, Алексей и Василий Березуцкие, Вячеслав Караваев. «Витесс» (Эредевизи, Нидерланды)

Российский тренер Леонид Слуцкий второй год подряд пытается запустить свою европейскую карьеру, и в этом сезоне у него получается это гораздо лучше, чем в предыдущем, когда он стоял у руля английского «Халл Сити». «Витесс» под руководством 47-летнего специалиста после 12 туров чемпионата Голландии с 18 очками занимает седьмую строчку в таблице, при этом отстает от тройки лидеров всего на пять очков.

— Слуцкий прекрасный тренер: сначала он попробовал себя в английском Чемпионшипе — одной из сложнейших лиг мира, теперь он работает в «Витессе», где перед ним также ставятся непростые задачи, — заявил «Известиям» официальный представитель тренера Шандор Варга. — Но он осознанно идет на эти вызовы, и можно только позавидовать его смелости и порадоваться за российскую тренерскую школу. Уверен, что в Голландии Слуцкий получит очень много полезного опыта.

Единственным отрицательным моментом в голландской карьере Леонида Слуцкого можно считать непопадание его команды в групповой этап Лиги Европы. Отметим, что руководство «Витесса» обычно долго не церемонится со своими тренерами и, в случае малейшего недовольства, меняет наставников. Так, за последние два года с клубом успели поработать уже пять специалистов. Однако результатами деятельности российского тренера голландцы пока довольны.

— Насколько я знаю, руководство «Витесса» удовлетворено работой Слуцкого, — добавил «Известиям» Варга. — Всё идет в рабочем процессе, надеюсь, что и результаты скоро прийдут. Прошло не так много времени, чтобы делать глобальные выводы. Об этом можно будет говорить ближе к концу года.

Помимо Леонида Слуцкого в тренерском штабе «Витесса» работает в качестве ассистента еще один россиянин — Олег Яровинский. Ранее он уже помогал Слуцкому в «Халле», а также в период работы того в армейском клубе являлся спортивным директором ЦСКА. Многие эксперты считают, что у этого специалиста есть неплохие тренерские задатки.

— Жозе Моуриньо тоже начинал в качестве переводчика, затем работал помощником, а в итоге вырос в отличного тренера, правда немного вредного (смеется), — резюмировал Шандор Варга. — Яровинский — очень талантливый и целеустремленный человек. Если он взялся за эту работу, уверен, у него всё получится.

С января 2019 года в тренерский штаб «Витесса» войдут еще два россиянина. Речь о знаменитых футболистах ЦСКА и сборной России братьях Алексее и Василии Березуцких, которые завершили профессиональную карьеру минувшим летом. Оба станут ассистентами Леонида Слуцкого в голландском клубе.

Также в составе «Витесса» выступает российский футболист Вячеслав Караваев — 23-летний правый крайний защитник является одним из самых перспективных отечественных игроков на своей позиции. При Слуцком он имеет постоянное место в основном составе, отыграв все 12 матчей в чемпионате Голландии.

И это еще не все

Очередной сезон в Турции проводит полузащитник сборной России Роман Нойштедтер. Его «Фенербахче» идет на 13-м месте в таблице после 12 туров (13 очков) и уже сменил тренера. При этом россиянин является железным игроком основы стамбульского клуба.

Стоит отметить и успехи 23-летнего российского нападающего из «Млада-Болеслав» Николая Комличенко. Футболист, принадлежащий «Краснодару», выступает в чешском клубе на правах аренды. С 12 голами он возглавляет список лучших бомбардиров внутреннего первенства, а его команда занимает 8-е место в таблице после 15 туров (18 очков).

Сейчас все европейские чемпионаты ушли на перерыв, связанный с играми национальных сборных. Матчи возобновятся 23 ноября.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter