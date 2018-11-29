СМИ узнали о возможном продлении до февраля ареста Кокорину и Мамаеву

Главное управление МВД по Москве намерено ходатайствовать о продлении ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые по решению суда взяты под стражу до 8 декабря.

Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, обвинение намерено подать ходатайства в Тверской суд в пятницу, 30 ноября, или в понедельник, 3 декабря.

Футболистов просят оставить под стражей до 8 февраля 2019 года.

Следователи считают, что выпускать Кокорина и Мамаева на свободу нецелесообразно, так как расследование еще не закончено, а спортсмены, «находясь на свободе, могут скрыться от органов следствия и суда, выехать за пределы РФ, продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на свидетелей и потерпевших».

Защита футболистов уже заявила о намерении просить суд избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

«Мы будем настаивать на залоге, никаких причин содержать Мамаева в СИЗО просто нет», — рассказал адвокат Павла Игорь Бушманов.

8 октября форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. В результате пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Суд арестовал футболистов до 8 декабря и поместил в СИЗО «Бутырка».

Защита Кокорина 24 ноября заявила, что пострадавшие сами спровоцировали конфликт.