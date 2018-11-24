Адвокат Кокорина обвинил пострадавших в провоцировании футболистов

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что пострадавшие спровоцировали его и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Женщина призвала своих подписчиков внимательно изучить видеозаписи драки с чиновником Минпромторга Денисом Паком и водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.

Стукалова указала, что у футболистов был конфликт только с ними, что, по ее мнению, указывает на провокацию со стороны пострадавших. Также адвокат поинтересовалась у пользователей, что они сделали, если бы их и их спутницу оскорбили.

В конце октября младший брат Кокорина Кирилл рассказал, что Соловчук спровоцировал драку, оскорбив их.

8 октября Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий напали на Соловчука. Позже в тот же день в одном из кафе в центре Москвы они устроили драку с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.

Двух футболистов и младшего брата Кокорина 11 октября арестовали до 8 декабря и поместили в СИЗО № 2 («Бутырка»). На следующий день был арестован Протасовицкий. Возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои».