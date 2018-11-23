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Дизайнер оценила выпущенные в поддержку Мамаева и Кокорина толстовки

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Фото: Instagram/alana_mamaeva
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Популярный дизайнер Мария Цигаль по просьбе «Известий» оценила дизайн толстовок, выпущенных в поддержку арестованного полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и его друга, форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина.

О старте продаж толстовок 20 ноября в своем Instagram-аккаунте заявила супруга футболиста «Краснодара» Алана Мамаева.

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Публикацию она сопроводила фотографией худи — на черной толстовке белым цветом латиницей написаны фамилии футболистов. К фамилии Мамаева приписана еще одна буква М — ММА выделено красным. На букве О в фамилии нападающего «Зенита» нарисован стул.

Дорого и без изюминки

«Могу сказать, что в целом я не вижу никакого дизайна, это обычный базовый худи, который можно купить везде, просто на нем нанесен принт «капслоками». Некий буквенный леттеринг (способ создания декоративных шрифтов. — Ред.). Это обычный мерч, промохуди, я бы его назвала. Ничего дизайнерского или необычного я в этом не вижу», — рассказала Цигаль.

По мнению дизайнера, заявленная цена — 6 тыс. рублей — завышенная. 

«Я считаю, что это дорого, так как себестоимость данного изделия в разы меньше. Накрутка здесь огромная, но каждый оценивает свой дизайн по-своему, поэтому имеет полное право ставить тот ценник, который считает. Ведь этот ценник — это их оценка собственного позиционирования труда», — отметила стилист.

Удачные мерчи в России

Генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс специально для «Известий» привела примеры удачных мерчей от российских знаменитостей.

Известным примером считается капсульная коллекция одежды и аксессуаров певицы Монеточки в поддержку альбома и концертного тура.

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Примером провокационного мерча стал запуск Ксенией Собчак коллекции одежды в преддверии выборов президента. На толстовках, кепках и худи были нанесены стереотипы о Ксении, такие как «Питерская аферистка» и «Королева скандала».

Не прошла незамеченной линейка одежды, выпущенная российскими дизайнерами к инаугурации Владимира Путина в мае 2018 года. В лимитированную коллекцию вошли 27 вещей, украшенных символикой в виде профиля президента, триколора и гербов.

В свою очередь, российский музыкант Баста уже с 2007 года продает шапки с цифрой 228, спортивные костюмы и майки Run, Вася, Run.

Мария Цигаль отметила, что для повышения качества мерчей российским звездам  важно сотрудничать c «хорошими креативными дизайнерами».

«Они транслируют свои идеи неизвестным дизайнерам, а потом результат в итоге получается не очень. Я считаю, что нашим звездам надо брать пример с Канье Уэста по поводу мерчей», — заключила дизайнер.

В начале октября футболисты вместе с друзьями устроили драку в кафе в центре Москвы, в результате которой пострадали гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и чиновник Минпромторга Денис Пак. Перед этим футболисты напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Спортсменов и младшего брата Кокорина Кирилла арестовали на два месяца и поместили в СИЗО. На следующий день был арестован четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий.

16 ноября СМИ узнали, что следствие может переквалифицировать обвинения, что, однако, не отразится на наказании.

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