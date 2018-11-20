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Жена Мамаева начала продажу толстовок в поддержку футболистов

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Фото: Instagram/alana_mamaeva
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Алана Мамаева, супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, объявила о старте продаж толстовок в поддержку мужа и его друга, форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина.

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«Вырученные деньги будут отданы на благие дела! Поэтому без скидок, подарков», — написала жена футболиста в своем Instagram-аккаунте.

Публикацию Алана Мамаева сопроводила фотографией худи — на черной толстовке белым цветом латиницей написаны фамилии футболистов. К фамилии полузащитника «Краснодара» приписана еще одна буква М — ММА выделено красным. На букве О в фамилии нападающего «Зенита» нарисован стул.

В начале октября футболисты вместе с друзьями устроили драку в кафе в центре Москвы, в результате которой пострадали гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и чиновник Минпромторга Денис Пак. Перед этим футболисты напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Спортсменов и младшего брата Кокорина Кирилла арестовали на два месяца и поместили в СИЗО. На следующий день был арестован четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий.

16 ноября СМИ узнали, что следствие может переквалифицировать обвинения, что, однако, не отразится на наказании.

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