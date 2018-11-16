СМИ узнали о возможном смягчении обвинения Кокорину и Мамаеву

Следствие может переквалифицировать обвинение нападающему петербургского футбольного клуба «Зенит» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву. Это решение будет зависеть от результатов медицинской экспертизы, сообщает в пятницу, 16 ноября, ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия.

«Если экспертиза установит, что травмы вызвали кратковременное расстройство здоровья или незначительную утрату трудоспособности, то статья 116 УК РФ («Побои») может быть переквалифицирована на статью 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»)», — сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что переквалификация никак не отразится на наказании футболистам, потому что они также обвиняются в хулиганстве, максимальное наказание за которое составляет семь лет лишения свободы.

8 октября Мамаев, Кокорин и их друзья устроили драку в кафе в центре Москвы, в результате которой пострадали гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и чиновник Минпромторга Денис Пак. Перед этим футболисты напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Двух футболистов и младшего брата Кокорина Кирилла 11 октября арестовали на два месяца и поместили в СИЗО. На следующий день был арестован четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий.