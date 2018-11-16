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СМИ узнали о возможном смягчении обвинения Кокорину и Мамаеву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Следствие может переквалифицировать обвинение нападающему петербургского футбольного клуба «Зенит» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву. Это решение будет зависеть от результатов медицинской экспертизы, сообщает в пятницу, 16 ноября, ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия.

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«Если экспертиза установит, что травмы вызвали кратковременное расстройство здоровья или незначительную утрату трудоспособности, то статья 116 УК РФ («Побои») может быть переквалифицирована на статью 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»)», — сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что переквалификация никак не отразится на наказании футболистам, потому что они также обвиняются в хулиганстве, максимальное наказание за которое составляет семь лет лишения свободы.

8 октября Мамаев, Кокорин и их друзья устроили драку в кафе в центре Москвы, в результате которой пострадали гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и чиновник Минпромторга Денис Пак. Перед этим футболисты напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Двух футболистов и младшего брата Кокорина Кирилла 11 октября арестовали на два месяца и поместили в СИЗО. На следующий день был арестован четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий.

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