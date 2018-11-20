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Футболист Кокорин простыл в камере СИЗО и приуныл

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Футболист петербургского клуба «Зенит» Александр Кокорин простудился, находясь в СИЗО. Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

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По его словам, в последний визит правозащитников, футболист показался им вялым. Мельников отметил, что было видно, что Кокорин заболел. Кроме того, он заявил, что спортсмен в целом был унылым, что неудивительно, учитывая его непростую ситуацию, пишет «РИА Новости».

Также Мельников рассказал, что в легком депрессивном состоянии находился и Павел Мамаев, который очень переживал за свою семью и тяготился положением, в котором оказался. По словам секретаря, оба футболиста начинают понимать, что им может грозить серьезное наказание.

8 октября Мамаев, Кокорин и их друзья устроили драку в кафе в центре Москвы, в результате которой пострадали гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и чиновник Минпромторга Денис Пак. Перед этим футболисты напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Двух футболистов и младшего брата Кокорина Кирилла 11 октября арестовали на два месяца и поместили в СИЗО. На следующий день был арестован четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий.

16 ноября стало известно, что следствие может переквалифицировать обвинение нападающему петербургского футбольного клуба «Зенит» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву. Это решение будет зависеть от результатов медицинской экспертизы.

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