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Защита Кокорина заявит отвод следователю за оскорбление футболиста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Защита форварда «Зенита» Александра Кокорина намерена заявить отвод следователю за оскорбление футболиста на допросе. Об этом сообщила адвокат спортсмена Татьяна Стукалова в Instagram.

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«Сегодня мне стало известно от Александра, что на первичном допросе без моего участия один из следователей назвал его неприличным словом, данное обстоятельство было занесено в протокол. На следующей неделе мы заявим этому следователю отвод», –– написала она.

По словам юриста, отвод также заявят и руководителю следственной группы «за бесконтрольность и попустительство действиям следователя».

Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев 8 октября устроили драку в кафе в центре Москвы и на парковке. В результате пострадали гендиректор НАМИ Сергей Гайсин, чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Футболисты помещены в СИЗО «Бутырка».

По словам представителей Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, спортсмены в заключении продолжают тренировки, Мамаев начал читать православную литературу, оба футболиста на условия содержания не жалуются.

15 ноября адвокат Мамаева направил в Тверской суд Москвы ходатайство об освобождении футболиста под залог.

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