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Адвокат Кокорина опровергла передачу денег избитому им водителю

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова опровергла информацию о том, что игрок перечислил деньги водителю телеведущей Ольги Ушаковой в счет компенсации нанесенного ему вреда. 

«Сторона защиты таких действий не предпринимала. Мне ничего об этом не известно и самому Александру тоже. Я только что с ним встречалась. Он находится в тюрьме, и странно, если он оттуда может переводить деньги», — приводит слова защитницы «Р-спорт» в среду, 21 ноября.

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Адвокат обратила внимание, что не известно, о какой переведенной сумме идет речь, тем более что экспертизы по этому поводу она не припоминает. 

Ранее 21 ноября ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что Кокорин и футболист Павел Мамаев выплатили компенсацию водителю Ушаковой на специально открытый для него расчетный счет. По словам собеседника агентства, это может быть представлено в суде в качестве смягчающих обстоятельств.  

8 октября Мамаев, Кокорин и их друзья устроили драку в кафе в центре Москвы, в результате которой пострадали гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и чиновник Минпромторга Денис Пак. Перед этим футболисты напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Футболистов, а также младшего брата Кокорина Кирилла арестовали 11 октября на два месяца и поместили в СИЗО. Через день был арестован четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий.

На футболистов завели дело по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». 16 ноября стало известно, что следствие может переквалифицировать обвинение по статье «Побои» на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». 

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