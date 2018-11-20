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Кокорин заболел в СИЗО

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Вокруг лекарства, говорит в нос, видимо, приболел… Александр Кокорин простудился в СИЗО. Правозащитник: чувствует себя не очень хорошо, но беспокоиться не стоит.

Состояние всех арестантов несколько раз в неделю проверяет доктор. Павел Мамаев держится куда увереннее. Ходит в спортзал и занимается в камере на коврике для йоги. Вместе с соседом соорудил иконостас из маленьких икон, купленных в храме. 

Правозащитник: Кокорин и Мамаев раскаиваются и сильно переживают. 

В СИЗО футболисты пробудут до 8 декабря, их обвиняют в хулиганстве и побоях. 

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