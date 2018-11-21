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Кокорин и Мамаев перечислили деньги избитому ими водителю

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев перечислили деньги Виталию Соловчаку, водителю телеведущей Ольги Ушаковой, в счет компенсации морального и материального вреда. Об этом стало известно в среду, 21 ноября.

«В материальном плане вопрос с водителем урегулирован — деньги отправлены потерпевшему на специально открытый для него расчетный счет», — передает ТАСС слова источника, близкого к следствию. По его словам, это может быть представлено в суде в качестве смягчающих обстоятельств. Отмечается, что футболисты принесли извинения всем пострадавшим, а также признали свою вину в полном объеме.

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При этом представители защиты обвиняемых и потерпевшего, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия, не подтвердили и не опровергли эту информацию.

16 ноября стало известно, что следствие может переквалифицировать обвинение двоим футболистам. Если медицинская экспертиза установит, что травмы вызвали кратковременное расстройство здоровья или незначительную утрату трудоспособности, то ст. 116 УК РФ («Побои») может быть переквалифицирована на ст. 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). При этом это никак не отразится на наказании, потому что Кокорин и Мамаев также обвиняются по статье «Хулиганство», максимальное наказание по которой составляет семь лет лишения свободы.

8 октября Мамаев, Кокорин и их друзья устроили драку в кафе в центре Москвы, в результате которой пострадали гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и чиновник Минпромторга Денис Пак. Перед этим футболисты напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Футболистов, а также младшего брата Кокорина Кирилла арестовали 11 октября на два месяца и поместили в СИЗО. Через день был арестован четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий.

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