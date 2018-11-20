Омбудсмен оценила состояние Кокорина в СИЗО

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин в СИЗО чувствует себя нормально, за медицинской помощью не обращался. Такую информацию 20 ноября сообщила «РИА Новости» уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

«Я переговорила с начальником СИЗО, Кокорин чувствует себя нормально, ничего у него не болит, к врачам он не обращался. Не чихает, не сопит. Не знаю, кто запустил информацию о его болезни. Чувствует он себя абсолютно нормально», — поделилась Потяева.

Правозащитница отметила, что в тумбочке спортсмена имеется ряд препаратов. Речь идет о витаминах, необходимых для поддержания нормальной физической формы.

Накануне ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал, что футболист простудился.

8 октября Мамаев, Кокорин и их друзья устроили драку в кафе в центре Москвы, в результате которой пострадали гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и чиновник Минпромторга Денис Пак. Перед этим футболисты напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Двух футболистов и младшего брата Кокорина Кирилла 11 октября арестовали на два месяца и поместили в СИЗО. На следующий день был арестован четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий.

16 ноября стало известно, что следствие может переквалифицировать обвинение нападающему петербургского футбольного клуба «Зенит» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву. Это решение будет зависеть от результатов медицинской экспертизы.