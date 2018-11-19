Дзюба рассказал о восстановлении после травмы колена

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба восстановился после травмы колена и прибыл в расположение команды в Стокгольме для подготовки к матчу Лиги наций против Швеции. Об этом сообщили в пресс-службе РФС 19 ноября.

По словам игрока, проблемы у него были не с тем коленом, которое его беспокоило раньше, а с другим, которое он повредил во время матча с «Ахматом» в результате «очень болезненного» удара. Врачи диагностировали у него сильный ушиб коленного сустава. Однако сейчас 30-летний форвард полностью восстановился.

«Я здесь, я готов на 100%, не может быть никаких отговорок. Если ты приехал в сборную, то ты готов», — приводит его слова «Спорт-Экспресс». Футболист также добавил, что «полон сил и желания», а решение примет тренерский штаб.

В нынешнем сезоне Дзюба провел 23 матча, где забил 11 голов и сделал пять голевых передач. По словам футболиста, в предстоящем матче против команды Швеции, который пройдет 20 ноября в Стокгольме, «в первые 15–20 минут точно будет непросто, а там нужно будет гнуть свою линию». Дзюба добавил, что главное — не сыграть вничью, поскольку это опасно, пишет НСН. Для того чтобы занять первое место в группе и выйти в лигу А, российской команде нужно не проиграть шведам.

Как напоминает сайт kp.ru, первый в истории турнир под названием «Лига Наций» проходит в Европе с сентября 2018 года. Все футбольные команды континента разделены на четыре дивизиона в зависимости от текущего рейтинга и играют в группе по три команды. Четыре лучшие команды Высшей лиги разыграют между собой звание первого победителя Лиги наций летом 2019 года. Сборная РФ играет в одной группе второго дивизиона с командами Турции и Швеции. На данный момент в активе россиян семь очков, у шведов — четыре балла.