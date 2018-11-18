Сборная Англии по футболу вышла в финал Лиги наций

Сборная Англии по футболу одержала победу над командой Хорватии в заключительном матче группы 4 дивизиона А Лиги наций. Игра закончилась со счетом 2:1.

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Среди англичан голами отметились Джесси Лингард (78-я минута) и Гарри Кейн (85). В составе хорватской сборной отличились Андрей Крамарич (57).

Таким образом, команда Англии вышли в финал дебютного розыгрыша Лиги наций, которая пройдет в Португалии в июне 2019 года. В матчах также будет гарантировано участвовать португальская команда, отмечает ТАСС.

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