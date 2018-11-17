Акинфеев прокомментировал свой уход из сборной России

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал свое завершение карьеры в составе сборной России по футболу на церемонии открытия Аллеи чемпионов в ТЦ «VEGAS Кунцево», где он подписал именную звезду.

«Я сделал этот шаг и нисколько не жалею. Кошки на душе не скребли, потому что я понимаю, что это действительно всё, история подошла к концу. Сейчас есть достойные коллеги», — заявил футболист в субботу, 17 ноября.

Он отметил, что не видит смысла в том, чтобы держаться за место, передает ТАСС.

«Любой шаг в жизни нужно делать уверенно, с гордо поднятой головой. Национальная сборная была не один год, не два, а целых 15 лет», — добавил спортсмен.

По его словам, жизнь следует воспринимать как данное.

«Многие мне говорили: вернись, без тебя никак, но это всё неправда, есть достойные замены, хорошие люди, которые будут играть еще лучше меня», — подытожил Акинфеев.

1 октября футболист объявил о завершении карьеры за сборную России. К настоящему моменту голкипер является обладателем Кубка УЕФА (2004/05), шестикратным чемпионом России в составе ЦСКА, бронзовым чемпионом Европы – 2008 в составе сборной России.

Также Акинфеев установил рекорд среди российских голкиперов в Лиге чемпионов.