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Акинфеев прокомментировал свой уход из сборной России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал свое завершение карьеры в составе сборной России по футболу на церемонии открытия Аллеи чемпионов в ТЦ «VEGAS Кунцево», где он подписал именную звезду.

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«Я сделал этот шаг и нисколько не жалею. Кошки на душе не скребли, потому что я понимаю, что это действительно всё, история подошла к концу. Сейчас есть достойные коллеги», — заявил футболист в субботу, 17 ноября.

Он отметил, что не видит смысла в том, чтобы держаться за место, передает ТАСС.

«Любой шаг в жизни нужно делать уверенно, с гордо поднятой головой. Национальная сборная была не один год, не два, а целых 15 лет», — добавил спортсмен.

По его словам, жизнь следует воспринимать как данное.

«Многие мне говорили: вернись, без тебя никак, но это всё неправда, есть достойные замены, хорошие люди, которые будут играть еще лучше меня», — подытожил Акинфеев.

1 октября футболист объявил о завершении карьеры за сборную России. К настоящему моменту голкипер является обладателем Кубка УЕФА (2004/05), шестикратным чемпионом России в составе ЦСКА, бронзовым чемпионом Европы – 2008 в составе сборной России.

Также Акинфеев установил рекорд среди российских голкиперов в Лиге чемпионов.

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