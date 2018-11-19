Антон Шунин: «Болельщики по праву ждут от сборной только побед»

Капитан и голкипер столичного «Динамо» Антон Шунин проводит один из самых лучших сезонов в своей карьере. В рамках текущего чемпионата он сыграл уже семь игр на ноль, из них четыре подряд. Своей игрой он заслужил место в составе национальной сборной, где борется за место в воротах с Андреем Луневым и Маринато Гильерме. В рамках заключительного сбора в 2018 году «Известия» пообщались с 31-летним голкипером, который рассказал о разгроме от сборной Германии (0:3), поделился мнением о текущем сезоне и ситуации с продлением своего контракта с «Динамо»

— Почему матч с немцами сложился столь неудачно для России?

— Мы играли против топовой команды — экс-чемпионов мира. Что бы сейчас ни говорили о немцах, они по-прежнему остаются одной из сильнейших команд мира. У них невероятно сильный подбор игроков, которые играют лидирующие роли в сильнейших клубах Европы. Этот матч мы проиграли, но он для нас очень поучителен. Чтобы расти, нужно играть с командами высокого уровня. Сейчас главное — не падать духом и сделать правильные выводы. У нас было теоретическое занятие, где мы разобрали свои ошибки, и теперь все мысли уже о предстоящем матче со Швецией.

— Предстоящий матч со шведами будет иметь решающее значение для нашей команды в Лиге наций. Если бы скандинавы оступились в субботней игре с Турцией, мы бы уже заняли первое место...

— Для нас, наверное, было бы плюсом, если бы все решилось досрочно. Но мы изначально настраивались на матч со шведами как на решающий. Едем в Стокгольм, чтобы побеждать. Тем более, что после поражения от немцев нам нужно реабилитироваться.

— Нет ощущения, что после чемпионата мира болельщики стали более требовательными к сборной?

— Конечно, теперь болельщики ждут от сборной большего, хотят видеть победы в каждой игре, и это абсолютно правильно. Каждый футболист и тренер также хотят выигрывать все матчи, только с таким настроем можно прогрессировать. Наверное, болельщики ждали, что мы сможем обыграть немцев — фаворита, как это было в 1/8 ЧМ с Испанией. В этот раз не получилось, но если мы продолжим двигаться в правильном направлении, то всё возможно. Мундиаль показал, что Россия может обыгрывать любых соперников.

— Удивило, когда во время матча болельщики сборной России поддерживали громче, чем немцы?

— Да, наших болельщиков было великолепно слышно. Хочется сказать им огромное спасибо, нечасто бывает такая массовая поддержка за границей. Кстати, на трибунах я увидел даже флаг «Динамо», было приятно (улыбается).

— За сборную России играют Роман Нойштедтер и Константин Рауш, которые большую часть жизни провели в Германии. Не подшучивали над ними в коллективе?

— Нет, мы вообще были максимально сконцентрированы на игре, понимали всю важность встречи. Да и в целом мы друг друга всегда пытаемся поддержать, а не подколоть. Атмосфера в команде действительно отличная.

— Но ведь иногда надо разрядить обстановку. Кто этим занимается в отсутствие Дзюбы?

— Многие думают, что Дзюба ходит и постоянно всех веселит в сборной, — это не так. Мы в команде очень четко разделяем, когда нужно быть серьезными и сосредоточенными, а когда можно пошутить и немного расслабиться. Все ребята отлично общаются друг с другом, так что никакой напряженной обстановки и не бывает. Для нас, наверное, было бы плюсом, если бы всё решилось досрочно. Но мы изначально настраивались на матч со шведами как на решающий. Едем в Стокгольм, чтобы побеждать. Тем более после поражения от немцев нам нужно реабилитироваться.

— Вы уже третий раз подряд попадаете в сборную. Для вас вызов в команду стал привычным и ожидаемым, особенно с учетом стабильного выступления за «Динамо»?

— Я об этом не думаю. Моя задача — играть и выкладываться в каждой игре. Только от этого зависит мое присутствие в сборной.

— У вас уже четыре сухих матча подряд в РПЛ. Следите за персональной статистикой?

— Конечно, я об этом знаю, но не гонюсь за личными рекордами. Для меня самое главное — победа моего клуба.

— Многие игроки очень ревностно относятся к статистике и ставят себе задачи. У вас есть цели в этом плане? Например, отыграть 100 матчей на ноль и попасть в «Клуб Яшина»?

— Конечно, попасть в «Клуб Яшина» — это моя мечта. В плане статистики это, наверное, главная цель. Но опять же, повторюсь, для меня приоритетом являются командные цели, а не личные.

— Есть мнение, что текущий сезон — лучший в вашей карьере...

— Я надеюсь, что лучшие у меня впереди. А пока еще даже половина сезона не прошла. Давайте дождемся конца чемпионата.

— Тем не менее очевиден ваш прогресс...

— Я стремлюсь к этому и много работаю, чтобы прогрессировать. Я пахал всю жизнь и продолжу это делать — только так можно расти.

— Вас самого не удивляет, что это происходит в весьма зрелом возрасте (31 год)?

— Средний возраст вратарей в высших лигах европейских стран — 29–30 лет. С возрастом приходит опыт, спокойствие, а поддерживать хорошую физическую форму можно долго. Джанлуиджи Буффон — тому пример. В целом я себя отлично чувствую во всех планах и надеюсь, что продолжу прогрессировать.

— С чем в первую очередь можно связать ваш рывок?

— Возможно, в молодости мне не хватало мышечной массы, был очень худой. Сейчас мне удалось ее набрать, и я стал чувствовать себя более гармонично, доволен своей физической формой. Также сказывается и постоянная игровая практика в клубе. Чувствую еще большую ответственность как капитан «Динамо». Всё это вместе плюс доверие тренерского штаба клуба, вызов в сборную и дают такой результат.

— Большую часть карьеры вы конкурировали за место в основе с очень статусными коллегами: Владимир Габулов и Роман Березовский. Сейчас вы безальтернативный первый номер. Это помогает?

— У нас в «Динамо» очень талантливые молодые вратари, они не дают расслабляться. Конкуренция — это двигатель прогресса.

— Насколько сложно быть не первым номером в сборной?

— Я очень рад, что нахожусь там. На каждой тренировке стараюсь показать свой максимум. Тренерский штаб делает выбор, кого ставить в ворота, и в моих силах только работать и доказывать. При этом внутри нашего вратарского коллектива отличные отношения, мы хорошо общаемся и с Луневым, и с Гильерме.

— Тренер вратарей сборной Гинтарас Стауче, с которым вы уже работали в «Динамо» и серьезно прибавили при нем. Насколько изменились методы его работы?

— Гинтарас — один из самых сильных тренеров, с которыми я работал. Его упражнения изменились, но методика осталась та же. Но важно понимать, что в сборной у него совершенно другие задачи. Мы приезжаем не для того, чтобы набирать форму, а для того, чтобы ее поддерживать и готовиться к конкретным играм. Я понимаю его задания и то, что требует от меня тренер.

— А что можете сказать про нынешнего тренера вратарей «Динамо» Евгения Плотникова, который до этого не имел столь серьезного опыта работы в больших клубах?

— Это никак не сказывается на нашей работе с ним. Мы понимаем все его задания и стараемся их выполнять. Поначалу было непросто, но мы быстро перестроились и поняли его концепцию. Он очень хороший специалист, с которым можно двигаться вперед.

— На прошедшей неделе объявил о завершении карьеры Владимир Габулов. Вам не кажется, что он поторопился? Не удивило его решение?

— Уверен, что он мог бы провести еще несколько сезонов на высоком уровне. Но это его решение, которое можно только уважать. Здорово, что он сразу же нашел себе новую профессию (Габулов стал министром спорта Северной Осетии. — «Известия»), которая при этом связана со спортом. Убежден, что он состоится в новом для себя роде деятельности.

— Вы долгое время играли вместе. Можете вспомнить главный урок, который дал вам Габулов?

— С Володей у нас всегда была очень серьезная конкуренция. Он никогда не позволял себе дать слабину, и я соответственно тоже не мог себе позволить расслабиться. Глядя на него, я понял, что нельзя никогда даже позволить себе тренироваться вполсилы, нужно всегда быть максимально мотивированным. Это, наверное, главный урок от него.

— Владимир ушел в политику, а вас такие мысли посещают?

— Пока еще рано об этом думать (смеется). Надеюсь, что буду играть еще не один год. По крайней мере физическое состояние это позволяет.

— Многие ваши друзья футболисты уже учатся на тренеров. Вас это не привлекает?

— Я еще не определился со своим будущим, но пока профессия тренера меня не очень интересует. Это огромный труд и очень тяжелая работа. Я себя вижу немного в другом.

— В чем?

— Я бы больше хотел руководить, чем быть тренером. Хотелось бы когда-нибудь оказаться, например, на должности спортивного директора «Динамо».

— Роман Широков, который сейчас занимает эту должность, не обидится?

— Ну, это будет еще не скоро, так что, надеюсь, не обидится (улыбается). Пока что у меня есть только футбол, и я думаю о нем.

— В этом сезоне у вас заканчивается контракт с «Динамо». Есть ли какие-то новости по этому поводу?

— Пока нет, но, надеюсь, что в ближайшее время произойдут какие-то сдвиги.

— Рассматриваете ли вообще вариант, при котором придется перейти в другой клуб?

— Ну, если «Динамо» не предложит мне контракт, тогда придется искать другое место работы.

— А от других команд уже есть какие-то предложения?

— Не знаю, можно ли сейчас об этом говорить, но, да, одно предложение уже было. На моих представителей выходил клуб из Америки, из MLS. Но, конечно, «Динамо» для меня приоритет. Я всю жизнь провел в этом клубе, хочу и дальше за него выступать.

— С учетом специфики работы вашей жены (супруга Антона Шунина - Екатерина Григорьева, топ-модель - "Известия"), это было бы весьма интересным вариантом...

— Да, но я бы не хотел далеко забегать. Жду предложения от своего нынешнего клуба.

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