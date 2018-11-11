Сигурдссон: «ЦСКА будет сложно без Фернандеса»

В воскресенье московский ЦСКА примет на своем поле питерский «Зенит» в рамках 14-го тура РПЛ. Сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу, а армейцы идут на пятой строчке с отставанием от лидера в 11 очков. В преддверии встречи своими ожиданиями от матча поделился исландский полузащитник красно-синих Арнор Сигурдссон.

— У «Зенита» отличная команда, и нас ждет непростой матч, — заявил «Известиям» футболист. — Но и наша команда очень сильна и настроена дать бой лидеру чемпионата. У ЦСКА был непростой матч в середине недели против «Ромы» (1:2) в Лиге чемпионов. Надеюсь, мы вынесем из этого поражения правильный урок и к игре с «Зенитом» будем готовы на все 100%.

Не сможет сыграть против «Зенита» один из лидеров оборонительной линии армейцев Марио Фернандес. Бразильский футболист, имеющий российский паспорт, получил сотрясение мозга в матче с «Ромой» и выбыл на несколько недель.

— ЦСКА будет сложно без Фернандеса, — добавил Сигурдссон. — Марио — очень важный игрок для нашей команды. Ждем его выздоровления и скорейшего возвращения на поле. Тем не менее, надеюсь, что в матче «Зенитом» нам удастся его заменить. В составе ЦСКА очень много хороших футболистов.

По предварительным данным, восстановление Марио Фернандеса займет не меньше 10 дней.

Встреча ЦСКА с итальянской «Ромой» в среду в «Лужниках» завершилась со счетом 2:1. У гостей отличились Костас Манолас и Лоренцо Пеллегрини. В составе красно-синих гол забил Арнор Сигурдссон. На 56-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Хердур Магнуссон. Фернандес получил повреждение в первом тайме матча после столкновения с игроком римлян Александаром Коларовым.

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