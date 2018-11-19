Дзюба и Щенников прибыли в расположение сборной России

В расположение сборной России прибыли футболисты Артем Дзюба («Зенит») и Георгий Щенников (ЦСКА), команда готовится к выездному матчу с командой Швеции в рамках Лиги наций. Об этом говорится в Twitter сборной, в воскресенье, 18 ноября.

Дзюба и Щенников прибыли в столицу Швеции в воскресенье вечером, как и сборная России, которая прилетела в Стокгольм из Германии, где проиграла сборной хозяев со счетом 3:0.

16 ноября главный тренер россиян Станислав Черчесов заявил, что футболисты сборной России оказались не готовы к темпу, который задала команда Германии на первых минутах товарищеского матча.