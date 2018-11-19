Прямой эфир

Дзюба и Щенников прибыли в расположение сборной России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В расположение сборной России прибыли футболисты Артем Дзюба («Зенит») и Георгий Щенников (ЦСКА), команда готовится к выездному матчу с командой Швеции в рамках Лиги наций. Об этом говорится в Twitter сборной, в воскресенье, 18 ноября.

Дзюба и Щенников прибыли в столицу Швеции в воскресенье вечером, как и сборная России, которая прилетела в Стокгольм из Германии, где проиграла сборной хозяев со счетом 3:0.

16 ноября главный тренер россиян Станислав Черчесов заявил, что футболисты сборной России оказались не готовы к темпу, который задала команда Германии на первых минутах товарищеского матча.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Акинфеев прокомментировал свой уход из сборной России
Сборная России по футболу крупно проиграла Германии в товарищеском матче

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017