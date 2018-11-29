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«Спартак» проиграл «Рапиду» в матче Лиги Европы

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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«Спартак» проиграл венскому «Рапиду» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Матч проходил на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Москвичи вышли вперед на 20-й минуте благодаря точному удару Зе Луиша.

Развязка произошла в концовке матча. На 80-й минуте Мерт Мюльдер восстановил статус-кво, а уже в добавленное время Филипп Шобесбергер принес «Рапиду» победу, пишет «Газета.ру».

В середине второго тайма на поле выбежал болельщик «Спартака» и напал на капитана команды Дениса Глушакова. Между фанатом и футболистом произошла словесная перепалка. Драку предотвратили партнеры Глушакова и работники стадиона.

«Спартак», несмотря на поражение, сохраняет шансы на выход в плей-офф турнира. «Красно-белым» необходимо рассчитывать на потерю очков «Вильярреалом» в матче против шотландского «Рейнджерс», а в заключительном туре победить испанский клуб.

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