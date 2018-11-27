Футболиста «Спартака» Зобнина прооперировали в Риме

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Зобнин перенес операцию на колене в одной из клиник Рима. Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.

Травму футболист получил 25 ноября во время матча Российской футбольной премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов».

«Зобнину проведена частичная резекция внутреннего мениска левого коленного сустава. Всё было сделано оперативно, благодарим итальянских врачей за профессиональную работу. Роман чувствует себя хорошо», — цитирует «Спорт Экспресс» руководителя медицинского департамента «Спартака» Михаила Вартапетова.

По оценкам медиков, на восстановление Зобнину потребуется около месяца. В соцсетях футболист поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Всё хорошо, всем спасибо за поддержку. Через месяц буду как новенький», — написал Зобнин в Instagram.

В текущем сезоне Роман провел за «Спартак» 20 матчей и отметился двумя результативными передачами.