Болельщик «Спартака» напал на Глушакова во время матча Лиги Европы

Болельщик «Спартака» выбежал на поле во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы между московской командой и венским «Рапидом». Фанат атаковал капитана красно-белых Дениса Глушакова.

Инцидент произошел в середине второго тайма. Болельщик подбежал к Глушакову, между ними произошла короткая словесная перепалка, после чего футболист оттолкнул мужчину.

Драку предотвратили партнеры Глушакова и работники стадиона. Фаната увели с поля, передает газета «Спорт-Экспресс».

26 ноября объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выразило свое несогласие с присутствием Глушакова в команде. По их мнению, капитан должен быть игроком, являющимся стержнем и на поле, и в жизни, демонстрировать достойное поведение, а после сезона-2016/17 Глушаков перестал отвечать предъявленным капитану команды требованиям.

Футболисты «Спартака» отреагировали на заявление «Фратрии». На следующий день после тренировки игроки московской команды сфотографировались в футболках с игровым номером Глушакова на фоне баннера с надписью «Один за всех — и все за одного!» Таким образом они поддержали капитана клуба.

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