Прямой эфир

Болельщик «Спартака» напал на Глушакова во время матча Лиги Европы

0
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Болельщик «Спартака» выбежал на поле во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы между московской командой и венским «Рапидом». Фанат атаковал капитана красно-белых Дениса Глушакова.

Инцидент произошел в середине второго тайма. Болельщик подбежал к Глушакову, между ними произошла короткая словесная перепалка, после чего футболист оттолкнул мужчину.

Драку предотвратили партнеры Глушакова и работники стадиона. Фаната увели с поля, передает газета «Спорт-Экспресс».

26 ноября объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выразило свое несогласие с присутствием Глушакова в команде. По их мнению, капитан должен быть игроком, являющимся стержнем и на поле, и в жизни, демонстрировать достойное поведение, а после сезона-2016/17 Глушаков перестал отвечать предъявленным капитану команды требованиям.

Футболисты «Спартака» отреагировали на заявление «Фратрии». На следующий день после тренировки игроки московской команды сфотографировались в футболках с игровым номером Глушакова на фоне баннера с надписью «Один за всех — и все за одного!» Таким образом они поддержали капитана клуба.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глушаков вышел на поле в основном составе в матче «Спартак»–«Рапид»
Кононов попросил журналистов перестать обсуждать тему Глушакова

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017