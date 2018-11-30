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Кафельников перевел 30 тыс. рублей напавшему на Глушакова фанату

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Российский теннисист, олимпийский чемпион 2000 года в одиночном разряде и болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников перевел 30 тыс. рублей фанату красно-белых Мирославу Голунову. Он выбежал на поле во время матча между столичным клубом и австрийским «Рапидом» и спровоцировал потасовку с капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым.

Сначала теннисист выложил в Twitter скриншот, подтверждающий отправку 10 тыс. рублей. Также Кафельников призвал последовать его примеру своего друга волейболиста клуба «Зенит-Казань» Алексея Спиридонова.

Позже он отправил еще 20 тыс. рублей, объяснив это тем, что за каждый материал в СМИ об акции болельщика он будет перечислять Голунову по 10 тыс. рублей, пишет «Газета.ру».

Встреча между «Спартаком» и «Рапидом» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы состоялась накануне на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Столичная полиция составила протокол об административном нарушении в отношении Голунова. Тушинский районный суд Москвы арестовал фаната на 10 суток.

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