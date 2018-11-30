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Повздоривший с Глушаковым фанат арестован на десять суток

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Болельщика «Спартака» Мирослава Голунова, который выбежал на поле во время матча группового этапа Лиги Европы против «Рапида», арестовали на 10 суток. Об этом фанат сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Он отметил, что решение об аресте принял Тушинский районный суд Москвы. Кроме того, ему запретили посещать футбольные матчи в ближайшие пять лет, уточняет «Газета.ру».

Матч между «Спартаком» и «Рапидом» прошел в четверг, 29 ноября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. На 70-й минуте Голунов выбежал на поле и направился к капитану московской команды Денису Глушакову.

Между футболистом и болельщиком произошла словесная перепалка. Драку предотвратили футболисты «Спартака» и стюарды. Фаната увели с поля в подтрибунное помещение. В его отношении завели дело по статье КоАП РФ («Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).

Сам матч завершился поражением столичного клуба со счетом 1:2, причем оба мяча «красно-белые» пропустили после инцидента с болельщиком. «Спартак» сохранил шансы на выход в плей-офф ЛЕ, несмотря на потерю очков в матче с венской командой. В заключительном матче красно-белым необходимо на выезде обыграть испанский «Вильярреал».

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