Повздоривший с Глушаковым фанат арестован на десять суток

Болельщика «Спартака» Мирослава Голунова, который выбежал на поле во время матча группового этапа Лиги Европы против «Рапида», арестовали на 10 суток. Об этом фанат сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Он отметил, что решение об аресте принял Тушинский районный суд Москвы. Кроме того, ему запретили посещать футбольные матчи в ближайшие пять лет, уточняет «Газета.ру».

Матч между «Спартаком» и «Рапидом» прошел в четверг, 29 ноября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. На 70-й минуте Голунов выбежал на поле и направился к капитану московской команды Денису Глушакову.

Между футболистом и болельщиком произошла словесная перепалка. Драку предотвратили футболисты «Спартака» и стюарды. Фаната увели с поля в подтрибунное помещение. В его отношении завели дело по статье КоАП РФ («Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).

Сам матч завершился поражением столичного клуба со счетом 1:2, причем оба мяча «красно-белые» пропустили после инцидента с болельщиком. «Спартак» сохранил шансы на выход в плей-офф ЛЕ, несмотря на потерю очков в матче с венской командой. В заключительном матче красно-белым необходимо на выезде обыграть испанский «Вильярреал».

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