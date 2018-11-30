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Эксперты оценили шансы «Спартака» и «Локомотива» в дерби

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Игра против «Локомотива» 2 декабря — первая серьезная проверка для нового главного тренера «Спартака» Олега Кононова.

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Под руководством 52-летнего специалиста, возглавившего команду в ноябре, красно-белые обыграли самарские «Крылья Советов» (3:1) в чемпионате России и проиграли венскому «Рапиду» (1:2) в Лиге Европы.

По словам знаменитого в прошлом нападающего красно-белых Валерия Рейнгольда, матч против «Локомотива» для Кононова является важным, так как именно по нему болельщики будут судить о том, что собой представляет команда под его руководством.

«Понятно, что времени с момента его назначения прошло не так много, но победа в дерби над «Локомотивом» стала бы очень хорошим подспорьем и помогла Кононову обрести уверенность в себе и упрочить свои позиции», — заявил Рейнгольд «Известиям».

Эта игра станет центральной в предстоящем туре РПЛ и в значительной степени определит перспективы обеих команд в борьбе за медали и место в Лиге чемпионов.

«Спартак» для многих является серьезным раздражителем. Для нашей команды в том числе. Болельщики ждут от «Локо» только победы. Надеемся, ребята не подведут», — сказал «Известиям» советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин.

Подробнее — в материале «Известий»:

Ход Кононовым: «Спартак» проведет первое дерби при новом тренере

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