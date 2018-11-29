«Зенит» победил «Копенгаген» и вышел в плей-офф Лиги Европы

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» на своем поле победил датский «Копенгаген» со счетом 1:0. Таким образом, команда оформила выход в плей-офф Лиги Европы.

Единственный гол на 59-й минуте забил нападающий Роберт Мак, сообщает «Спорт-Экспресс».

У «Зенита» 11 очков, он лидирует в своей группе Лиги Европы. «Копенгаген» занимает третье место (5 очков).

Следующим соперником российской команды станет «Славия». Игра пройдет 13 декабря в Праге.

26 ноября «Зенит» обыграл «Ростов» в в матче 15-го тура чемпионата РФ. Встреча закончилась со счетом 2:0.

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