Последний рывок: российские клубы могут досрочно выйти в плей-офф ЛЕ

Сегодня российские команды проведут заключительные домашние матчи на европейской арене в 2018 году. В рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» примет датский «Копенгаген», «Краснодар» — турецкий «Акхисар», а «Спартак» — австрийский «Рапид». При благоприятном стечении обстоятельств все три отечественных клуба могут досрочно обеспечить себе выход в плей-офф международного турнира.

«Зенит»–«Копенгаген»

«Зенит» — единственная российская команда, которая может не оглядываться на результаты соперников в своем квартете. Петербуржцы лидируют в группе С (8 очков), а «Копенгаген» идет третьим (5 очков). Таким образом, победа гарантирует сине-бело-голубым беспрепятственный выход в 1/16 финала Лиги Европы.

— «Зенит» играет дома, и ему по силам досрочно оформить выход в плей-офф, — пояснил «Известиям» экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков. — Важно грамотно провести ротацию и выпустить на поле тех футболистов, которые способны обеспечить результат. В любом случае, матч предстоит непростой. «Копенгаген» — неплохая команда, крепкий европейский середняк.

«Краснодар»–«Акхисар»

«Горожане» также лидируют в своей группе. В их активе 9 очков, столько же у испанской «Севильи» («Краснодар» идет выше клуба с Пиренейского полуострова из-за победы в очном матче (2:1) — «Известия»), у бельгийского «Стандарда» — 6 очков, а турецкий «Акхисар» не набрал ни одного балла.

На первый взгляд, все в руках «горожан» — нужно спокойно обыгрывать аутсайдера группы и выходить в плей-офф. Однако ситуация в квартете J довольно запутанная. Победа «Краснодара» над «Акхисаром» выведет их в плей-офф досрочно только в том случае, если в параллельной игре «Стандард» не обыграет «Севилью». Если же бельгийцы наберут три очка в этом туре, то в следующем «Краснодару» надо будет как минимум сыграть вничью на выезде с «Севильей» или ждать осечки от «Стандарда» в игре с «Акхисаром».

— «Краснодар» не даст в себе усомниться в заключительных матчах групповой стадии Лиги Европы, — заявил «Известиям» экс-капитан «горожан» Андреас Гранквист. — Они уверенно идут на первом месте в своей группе и уже обыграли прямых конкурентов. Думаю, всё закончится хорошо для «Краснодара» и команда пробьется в плей-офф турнира, а дальше — посмотрим.

«Спартак»–«Рапид»

Красно-белые с пятью очками расположились на втором месте в своей группе, столько же у шотландского «Рейнджерс». На один балл больше у лидера квартета — испанского «Вильярреала», а австрийский «Рапид» имеет в своем активе четыре очка. Все четыре команды сохраняют шансы на выход в плей-офф, но именно грядущий тур может снять все вопросы в распределении путевок в 1/16 финала.

«Спартаку» необходимо побеждать «Рапид» и расчитывать на поражение «Рейнджерс» в параллельном матче. Тогда москвичи станут недосягаемыми для шотландцев перед последним туром. В этом случае в заключительном матче красно-белых с «Вильярреалом» будет решаться судьба первого места в квартете G. Предстоящая игра с «Рапидом» станет дебютной для Олега Кононова на тренерском мостике в еврокубках.

— Нужно просто сыграть в свой футбол, показать хорошую игру — команда это умеет, — заявил «Известиям» бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов. — У красно-белых отличные шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, и ими необходимо воспользоваться. Спартаковцы одержали победу над «Крыльями Советов» (3:1) в минувшем туре РПЛ, но в предстоящей игре нужно прибавлять и сыграть более уверенно. «Рапид» может наказать за те моменты, которые самарцы прощали.

Заключительный тур группового этапа Лиги Европы состоится 13 декабря. Всем российским командам предстоит провести свои матчи на выезде.

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