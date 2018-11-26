«Зенит» обыграл «Ростов» в матче 15-го тура чемпионата России

Матч 15-го тура российской премьер-лиги в Петербурге закончился победой «Зенита» над «Ростовом» со счетом 2:0. Игра проходила на стадионе «Санкт-Петербург».

Счет открылся на 12-й минуте, благодаря нападающему Себастьяну Дриусси, второй гол забил полузащитник Александр Ерохин на 63-й минуте игры. У соперников среди отличившихся только Аяз Гулиев, который был удален с поля за вторую желтую карточку за 10 минут до конца основного времени, пишет «РИА Новости».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу, на данный момент у команды 34 очка. «Ростов» с 23 очками занимает только пятое место. Прошедшим матчем первый круг чемпионата России завершился.

18 ноября на стадионе «Санкт-Петербург Арена» футбольный клуб «Зенит» одержал победу в товарищеском матче с немецким футбольным клубом «Шальке-04» со счетом 2:1.

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