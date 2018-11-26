Прямой эфир

«Зенит» обыграл «Ростов» в матче 15-го тура чемпионата России

0
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Матч 15-го тура российской премьер-лиги в Петербурге закончился победой «Зенита» над «Ростовом» со счетом 2:0. Игра проходила на стадионе «Санкт-Петербург».

Счет открылся на 12-й минуте, благодаря нападающему Себастьяну Дриусси, второй гол забил полузащитник Александр Ерохин на 63-й минуте игры. У соперников среди отличившихся только Аяз Гулиев, который был удален с поля за вторую желтую карточку за 10 минут до конца основного времени, пишет «РИА Новости».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу, на данный момент у команды 34 очка. «Ростов» с 23 очками занимает только пятое место. Прошедшим матчем первый круг чемпионата России завершился.

18 ноября на стадионе «Санкт-Петербург Арена» футбольный клуб «Зенит» одержал победу в товарищеском матче с немецким футбольным клубом «Шальке-04» со счетом 2:1.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Зенит» готов отдать в аренду или продать Оздоева в зимнее трансферное окно
«Барселона» заинтересовалась футболистом «Зенита»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017