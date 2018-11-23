«Барселона» заинтересовалась футболистом «Зенита»

Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович попал в сферу интересов «Барселоны». Каталонский клуб попытается приобрести футболиста в зимнее трансферное окно, сообщает Goal.com в пятницу, 23 ноября.

«Барселона» ведет поиски нового защитника из-за травмы француза Самуэля Умтити. В сентябре у футболиста диагностировали разрыв связок левого колена.

По данным издания, руководство каталонского клуба готово предложить футболисту «Зенита» лишь краткосрочный контракт, поскольку летом команда планирует приобрести защитника «Аякса» Маттейса де Лигта.

Бранислав Иванович выступал за ряд сербских клубов, московский «Локомотив» и «Челси». 1 января 2017 года сербский защитник подписал соглашение с «Зенитом». Контракт рассчитан на 2,5 года.

Сербский защитник является трехкратным чемпионом Англии, трехкратным обладателем Кубка Англии, а также победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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